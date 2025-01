Mejora la vida de las y los trabajadores al acceder a su información personal

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.- Los derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales) sirven para que cada persona cuide su privacidad y también actualizar o acceder a información de utilidad social para tomar decisiones de vida importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, he resuelto varios recursos interpuestos por ciudadanas y ciudadanos sobre su interés de acceder a información y a sus datos personales en temas de Infonavit, seguridad social, situaciones de problemas con bancos etc.

Hace semanas resolví un recurso de una historia de crecimiento personal. Resulta que un requisito estaba impidiéndole a un trabajador acceder a un mayor salario que se traduciría en una mejor calidad de vida.

Esta persona hizo una solicitud de acceso a datos personales a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conocer los resultados obtenidos del examen psicométrico que le realizaron cuando concursó para ocupar una plaza. La CFE afirmó no contar con oficinas o delegaciones cercanas al domicilio del solicitante; sin embargo, después de analizar el caso objetivamente y con elementos, en mi Ponencia resolvimos que la Comisión Federal de Electricidad sí tiene oficinas cercanas al lugar donde vive esta persona.

La persona que acudió a nosotros menciona en su solicitud que es ingeniero en comunicaciones y electrónica egresado de la Universidad de Colima. También afirmó ser un trabajador activo de CFE con base permanente y con más de 16 años de antigüedad.

En su narración nos comparte que la Gerencia Regional Occidente de la CFE tenía abierta una convocatoria para el puesto de Jefe de Oficina bajo la modalidad de puesto de confianza. Esta persona decidió participar y por ello acudió a la realización de un examen psicométrico. Los resultados serían enviados por correo electrónico tres semanas después de su aplicación.

No obstante, de manera informal se le hizo saber que no era apto para el puesto y que no podría seguir en el proceso de promoción. Para tener una respuesta concreta, el trabajador intentó sin éxito acceder a los resultados de la prueba psicométrica, primero solicitándolo a los directivos de la CFE y luego a la unidad de transparencia de la propia Comisión.

Así, esta persona decidió utilizar su derecho de acceso a la información como una vía que le permitiera acceder a dichos resultados. No cabe duda de que señala un trato discriminatorio y pide, con base en el Código de Ética y Transparencia de su institución, que se justifique cómo fue descartado del proceso de selección. Resolvimos a su favor.

En el país existen más de 93 mil trabajadores activos de la CFE acorde a datos oficiales. Estos se dividen en cuatro grandes procesos: generación, transmisión, distribución y suministro de servicios básicos, todo para atender a más de 46 millones de clientes y lograr la cobertura del 98% de los habitantes en el país.

Necesitamos a los profesionales mejor capacitados y evaluados en sus aptitudes para que los usuarios de servicios como el de electricidad sean seguros, eficaces y eficientes. Que una persona tenga condiciones justas para subir de puesto resulta una acción justa y correcta dentro del servicio público. Para esto también sirve la transparencia.

Si la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con sus obligaciones para dar respuesta a esta solicitud es necesario que, desde este Instituto, único aún en el país para atender asuntos de datos personales a nivel nacional, demos una postura clara.

Hasta el último día, sigamos trabajando en beneficio de la sociedad. No olvides que tienes derecho a conocer tus cuotas, condiciones laborales y también como en este caso, la metodología que se utiliza para ascensos y evitar los típicos dedazos. Para eso y más sirven estos derechos.

