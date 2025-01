Arrancan motores para celebrar el 2º aniversario de Coleccionismo La Purísima

• Habrá un evento de exhibición, ventas y concursos

• Incluye conferencias sobre coleccionismo y autos a escala

• Asistirán expositores y creadores de contenido reconocidos a nivel nacional e internacional

Zacatecas, Zac.-Integrantes de la Reunión Coleccionismo La Purísima, conformada por coleccionistas y vendedores de autos a escala que se reunen todos los fines de semana en el Parque La Purísima, de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, cumplen su segundo aniversario y organizaron diversas actividades para celebrarlo.

A dos años de reunirse todos los fines de semana para exhibir y ofertar vehículos a escala, este grupo de amantes del coleccionismo se han posicionado ya como una alternativa de sana convivencia, recreación y esparcimiento no solamente para quienes les gusta coleccionar este tipo de vehículos, sino para las familias zacatecanas.

El evento conmemorativo, que será totalmente gratuito, se llevará a cabo los días sábado 18 de enero con horario de 10 a.m. a 8 p.m y domingo 19 de 10 a.m a 6 p.m. en el salón Amanda del Hotel Don Miguel, de la capital zacatecana.

Se contará con la participación de más de 30 expositores provenientes de Los Ángeles, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, quienes en conjunto, reunirán más de 50 mil piezas de autos a escala para exhibición y venta.

Entre otras actividades se ha preparado la exhibición de diversas colecciones particulares, conferencias, concursos de custom (carros a escala modificados); carreras en pistas de Hot Wheels tanto en equipos como individuales, una pista RC 4×4 y diversas rifas en las que se incluirá a todos los asistentes, quienes obtendrán sus boletos al momento de registrar su entrada. Asimismo, se instalará una zona especial para la venta y consumo de alimentos.

Se contará también con la presencia de varios creadores de contenido reconocidos a nivel nacional e internacional, como Solitario Garage, Chava Minimotos, Randy Custom, Kame Toys y Mr Boost Collector.

De manera especial, se creó una pieza conmemorativa de este aniversario, de la cual se realizaron solamente sesenta piezas.

Cabe señalar que será un evento completamente familiar, que tiene como propósito refrendar la convivencia y recreación entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, en medio de un ambiente sano y de recreación.