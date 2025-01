Siete consejos para “sobrevivir” a la Cuesta de Enero

Conoce algunos tips para evaluar y manejar mejor tus finanzas en este inicio de año que, parece, será complicado

Dr. José Alejandro Jaime Vargas, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

En días pasados, tuvimos dos eventos muy importantes: celebrar la Navidad y el arribo del Año Nuevo. Es posible que hayas obsequiado a tus familiares o amistades un presente o regalo, o que hayas recibido también obsequios.

Estas fechas son momentos para la reflexión, para recordar los momentos que han dejado huella en nuestras vidas, así como para considerar qué nuevos objetivos queremos lograr. Por ello, en este cambio de año, los buenos deseos que enviamos a los demás también los deseamos para nosotros mismos: salud, dicha, prosperidad, etc.

¿Has considerado que estas buenas intenciones también tienen que ver con los hábitos? Por ejemplo, el de la prosperidad. Esta palabra tiene un significado amplio y, entre otras cosas, se relaciona con cómo administramos el dinero, es decir, la manera en que lo cuidamos y lo distribuimos en los gastos del día a día.

En este contexto, y considerando la relación entre la planeación financiera y las celebraciones de fin de año, muchas veces nos acordamos de la famosa «Cuesta de Enero». Lo que ya pasó no se puede cambiar, pero nunca es tarde para revisar nuestras finanzas.

¿Qué es la Cuesta de Enero?

La “Cuesta de Enero” es un periodo donde la mayoría de las personas nos enfrentamos a la “cruda realidad” después de los gastos decembrinos.

Este fenómeno económico se presenta porque después de los gastos de la época, en enero se tienen compromisos económicos, como el pago de deudas, impuestos y el aumento de precios en productos y servicios, que limitan la capacidad financiera de las personas.

Supera la Cuesta de Enero

En este año 2025, reflexiona un momento: ¿qué te gustaría realizar? ¿Has considerado hacer un cambio de hábitos en tus gastos para tener un mejor orden en tus finanzas? Podríamos llamarlo un «emprendimiento financiero».

A continuación, te presento algunas recomendaciones para iniciar este año con un buen manejo de tus finanzas personales.

1.- Planeación financiera: Haz una planeación financiera y escríbela. Anotar los datos te dará una perspectiva clara del progreso y cumplimiento de cada uno de tus objetivos.

2.- Registra tus ingresos: Anota tus ingresos. Si estos varían, considera el promedio mensual. Si hay otro ingreso en la familia, realiza esta planeación en conjunto con quien también toma decisiones financieras.

3.- Registra tus egresos: Evalúa y anota tus egresos. Incluye, gastos fijos: aquellos que no cambian cada mes. Gastos variables: como los servicios de agua, luz, telefonía, alimentos, etc. y calcula el promedio de cada uno.

4.- Ahorro: Reserva una cantidad específica para ahorrar. Si tienes un propósito en mente, sepáralo del resto de tu dinero. Establece una «regla de oro»: no uses tus ahorros salvo para el objetivo para el cual los estás guardando.

5.- Reduce los gastos hormiga: Los gastos «hormiga» son pequeños gastos frecuentes que, aunque parezcan insignificantes, afectan tus finanzas. Generalmente, son compras de 50, 100 pesos o más. Identifica cuáles son estos gastos en tu vida cotidiana y busca reducirlos o eliminarlos.

6.- Reajusta si es necesario: Si la «Cuesta de Enero» se extiende a febrero, marzo, etc., reajusta las cantidades que escribiste al inicio. Tal vez no hayas considerado alguna variable o exista una fluctuación en tus ingresos o egresos.

7.- Revisa tu plan mensualmente: El documento en el que realizaste esta planeación debe ser revisado cada mes. No lo pierdas de vista. Recuerda: pequeños ajustes pueden generar grandes cambios.

Así que ya sabes, que la “Cuesta de Enero” no te cueste mucho, con estos consejos podrás “sobrevivir” a este periodo del año.