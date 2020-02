Pagará Issstezac con nuevo préstamo pero gobernador anuncia auditorías

Zacatecas, Zac.-Por medio de un video compartido en redes sociales, Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, se dirigió a la derechohabiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas (Issstezac), pensionados y jubilados, con la finalidad de dar a conocer que este mismo miércoles quedarían pagados las quincenas y aguinaldos pendientes. Además, anunció que se llevará a cabo una auditoría al instituto para las administraciones anteriores y la propia.

“Como es de su conocimiento, la situación por la que transita el Issstezac no es la mejor, y lamento profundamente el que se hayan visto afectadas sus prestaciones de ley. Vale la pena mencionar que en mi administración, y haciendo un corte al día de hoy, no existe absolutamente ningún adeudo con el instituto de pensiones y por el contrario, hemos le prestado más de 200 millones de pesos con el objetivo de que pueda hacer frente a sus compromisos con la derechohabiencia”.

Dijo que en septiembre de 2016 recibió un instituto “con varios adeudos, los cuales, de inmediato honré; en aquel momento la base de jubilados era de 2 mil 833 pero al día de hoy tenemos 4 mil 243 jubilados, es decir, mil 410 más, 50% de crecimiento.

Para el final de mi administración serán 5 mil 274 jubilados, de manera que podemos observar, el crecimiento de jubilados de inicio a fin de mi administración será de 2 mil 441, prácticamente 100% más, pero prácticamente con el mismo número de cotizantes en activo”.

Agregó que no entró a una reforma desde el primer día de su administración como lo hizo con toda la administración central, pero estaba en proceso en ese entonces la instauración de varias medidas de la reforma que se realizó al final de la pasada administración gubernamental.

“Los lamentos no dan soluciones; lo entiendo perfectamente y mi responsabilidad ha sido siempre buscar por todas las vías el cómo sí se puedan hacer las cosas”, y anunció el titular del Poder Ejecutivo:

Quiero dar la certeza a la base trabajadora cotizante que el día de hoy quedará finiquitada al 100% cualquier adeudo que con ustedes exista. Para ello, hemos realizado desde Gobierno del Estado un nuevo préstamo al instituto, lo que, por otro lado y hay que decirlo, pone una gran presión financiera al Estado para hacer sus tareas y honrar sus compromisos”.

Sin embargo, aclaró que “no podemos seguir así”, ya que no es justo para los cotizantes del Issstezac vivir con la zozobra de percibir o no una prestación legítimamente obtenida. “Tenemos que ir a una profunda reforma y un proceso de reestructuración del instituto; todos lo tenemos que entender y no solamente ver la próxima quincena.

He solicitado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de manera formal y por escrito que se realice una revisión profunda a las administraciones que ha tenido en instituto de pensiones, incluida la mía.

Todos debemos conocer las causas, pero también los causantes que han originado la situación que hoy padecemos”.

Anunció, además, una profunda reingeniería del instituto, para lo cual se requiere “el compromiso de todos, por lo que exhortó “a la madurez de los derechohabientes y de sus representantes sindicales en aras de trazar una ruta para que de una vez por todas iniciemos la construcción de una nueva realidad, que en justicia, pensionados y jubilados merecen”.

Sostuvo, finalmente, que es momento de dejar atrás intereses personales y de grupo para trabajar unidos por el instituto de pensiones.