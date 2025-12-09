El campo de Guadalupe está más vivo que nunca  

Zacatecas, Zac.-Durante una gira de trabajo por las comunidades de Guadalupe, el Presidente Municipal Pepe Saldívar, reconoció que el trabajo en equipo con el Gobernador David Monreal y la Presidenta Claudia Sheinbaum, permite darle dinamismo al campo en esta región.

En un evento de entrega de apoyos agrícolas de concurrencia, llevado a cabo en la comunidad de Tacoaleche, el primer edil destacó la importancia de trabajar en equipo con el mismo objetivo, el de llevar bienestar a las comunidades.

Asimismo, indicó que por instrucciones de la Presidenta de México, en Guadalupe se le está invirtiendo fuerte al campo, pues son el inicio de la cadena económica del país, ya que gracias a las y los productores llega la comida a cada hogar del Estado.

“Estamos cumpliendo el equipo del Gobernador y el equipo que formamos en Guadalupe, con todas las productoras y productores del municipio de Guadalupe… Gracias a quienes trabajan la tierra, gracias por su esfuerzo y por todo lo que hacen por tantas familias”, indicó.

Con el rescate carretero, las comunidades están conectadas

En esta misma gira, al inaugurar el tramo Sauceda-Tacoaleche, Pepe Saldívar agregó que es importante la conectividad carretera, por ello reconoció la inversión y la acción de rehabilitación de carreteras que conectan no solamente a las comunidades de Guadalupe, sino también con localidades rurales de otros municipios, lo que permite un mejor y más seguro intercambio comercial.

Gracias a este rescate carretero de poco más de 8 kilómetros, se refuerza la conectividad entre Zacatecas y Vetagrande, beneficiando a casi 11 mil 500 habitantes de toda esa región agrícola.

Además, agradeció al Gobierno del Estado por prestar maquinarias para rehabilitar caminos saca cosechas, así como los bordos evitando que se perdieran millones de pesos, pues los caminos en mal estado dificultaban la venta de los productos del campo.