Mi obligación es salvar vidas aunque no sea popular: Tello

Zacatecas, Zac.Tras afirmar que “la gente está tomando conciencia, ya que no se trata de un capricho o un berrinche, o imposición de la autoridad, sino que se trata de una realidad”, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna señaló que el tema del Hoy no Circula ha sido muy polémico, que “se ha magnificado lo que no es; no se trata de un asunto preventivo, sino reactivo porque las cosas no pintaban bien, pues Zacatecas aparecía con un grado de movilidad muy alto”.

Dijo que éste, entre otros muchos factores, ha ayudado, pero la respuesta siempre la tendrá la ciudadanía. “Estará vigente ya por pocos días y lo que buscamos es salvar vidas”, agregó.

Además, comentó el Ejecutivo que no se trata de un asunto de tipo político, ya que no se encuentra buscando nada en este rubro. “Estoy buscando gobernar bien, hacerlas cosas adecuadamente, hacer lo correcto; yo prefiero pecar de acción y el día de mañana no estar lamentando la omisión y tener un cúmulo de muertos porque fuimos timoratos, porque nos tembló la mano, porque nos presionaban actores o personajes X”.

A lo largo del tiempo madura mucho uno también en su vida personal, en la actividad gubernamental; “sé muy bien lo que debo de hacer y vamos por lo correcto”.

Sobre la negativa de un juez a suspender el Hoy no Circula, explicó Tello Cristerna que el papel de la autoridad es velar por el bien común; “entiendo muy bien, no soy ciego, a la realidad de que se afectan intereses, generan malestar en personas, pero tenemos que velar por el bien común.

No voy a descalificar a quien interpuso un amparo. La verdad, mi respeto, ya que cada visión es diferente y respetable. Este es para mí un tema de principios, de ética, de decencia; no podemos tratar de privilegiar intereses particulares y seguiremos poniendo esa y las medidas que sean necesarias, que no están al margen de la ley y bien vale el sacrificio de unos días”.

Muchas personas en el mundo, México y Zacatecas están pasando grandes sacrificios, pero también grandes dolores al ver a sus seres queridos, por lo que todas las medidas son valiosas, dijo, al tiempo que celebró la decisión del tribunal.

Sin embargo, mencionó que “si en un determinado momento a mí se me ordena hacer lo contrario, tendré que obedecer y no voy a violar la ley; nuestra obligación, aunque no sea popular, es salvar vidas”.