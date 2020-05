Extorsionan a comerciantes de Fresnillo: Monrel

Fresnillo, Zac.- En conferencia de prensa virtual, el Alcalde, Saúl Monreal Ávila, alertó que, durante la semana pasada, se realizaron llamadas telefónicas a los comerciantes, a nombre del ayuntamiento, para solicitar el pago de cuota a este sector.

Monreal Ávila explicó que el municipio no está realizando ningún cobro de este tipo, por lo que les pidió a los comerciantes estar al pendiente y no hacer caso a las llamadas del número 462-247-48-68, pues no tiene relación alguna con el ayuntamiento.

Asimismo, señaló que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y se castigue al responsable, ya que se busca dañar a los comerciantes y al municipio con las llamadas de extorsión.

De igual manera, dio a conocer que la apertura de los comercios se realizará de manera paulatina, priorizando a aquellos indispensables para la ciudadanía. Mencionó que se realizarán capacitaciones para que los dueños y los trabajadores conozcan las medidas sanitarias que deben aplicar para que en sus negocios no se presenten situaciones de riesgo. En los próximos días se les notificará a los comercios para que accedan a las capacitaciones.

En otro tema, dio a conocer que el Plan Emergente de Apoyo a la Economía Familiar ha favorecido a 14 mil familias con la entrega de despensas y vales de gas, agregó que se tiene un total de 22 mil 254 registros de personas que accederán a los beneficios de este programa.

Además, el presidente municipal exhortó a la población a seguir acatando las indicaciones sanitarias para evitar el aumento de los casos positivos en Fresnillo e indicó que en los próximos días se actualizarán las colonias de riesgo, las cuales han aumentado a la par de los casos positivos en El Mineral.