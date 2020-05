Regresan a laborar empleados de Gobierno el primero de junio: Tello

Zacatecas, Zac.-El gobernador Alejandro Tello Cristerna dio a conocer que celebró una reunión con la Secretaría de Administración (Sad) para planear la estrategia de retorno de las actividades en Ciudad Administrativa. “Me llevó varias horas revisar los pro y los contra, y tengo que reconocerle al equipo de la Sad un trabajo muy profundo y analítico en el que la semana entrante, el lunes, lo estaría yo presentando”.

Agregó que el tema es importante “porque son miles de trabajadores de la burocracia y vamos a estar presentando Víctor Rentería y yo cuál va a ser el plan de trabajo, cómo se va a regresar de manera ordenada y cuidadosa al trabajo de gobierno durante las siguientes semanas y meses”.

Durante su participación habitual en el programa Consultorio Radiofónico de la radio pública estatal, el titular del Poder Ejecutivo adelantó que iniciará el regreso el lunes primero de junio, “pero que no se me asusten los compañeros, porque va a haber todas las medidas y las vamos a anunciar, con todos los protocolos de protección”.

Luego de hacer oficial la fecha, agregó que no es ningún secreto que “no van a regresar quienes tengan un riesgo, es decir, quienes tengan edad avanzada y quienes tengan realmente enfermedades como diabetes o hipertensión”.

Comentó también que en este sector se buscará que quienes no acudan a trabajar sean empleados que de verdad padezcan alguna de estas enfermedades, “porque nos aparecieron algunos chavos con diabetes, y, Dios no lo quiera, pero tenemos que ser muy serios y no por no querer trabajar, alguien pueda inventar una enfermedad”.

Se trata de un tema serio, de un tema de vida “y creo ser un gobernante que entiende perfectamente estas situaciones, condescendiente y solidario en ello, y que todos nos apoyemos; nadie con diabetes, hipertensión o alguna enfermedad que ponga en riesgo su salud va a regresar”.

Añadió que “todos los que podamos regresar lo haremos el primero de junio y estaremos dando las especificaciones en próximo lunes en rueda de prensa”.

Sin embargo, aclaró también que los padres y madres de familia que tienen a sus hijos en edad escolar son otra de las salvedades “que tendremos que generar opciones; para quienes tengan niños menores de 12 años estaríamos buscando una alternativa”.

Finalmente, sostuvo que “a partir del mes que entra el país va a intentar, Dios quiera que fructifique, regresar a una nueva normalidad”.