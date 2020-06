No vamos a tolerar eventos masivos en la capital: Muñoz

Zacatecas, Zac.-El capitán Jorge Eduardo Muñoz Franco, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en la capital del estado, dio a conocer que el pasado fin de semana se atendieron 377 reportes ciudadanos, mismos que dieron como resultado 30 personas detenidas en los separos de la Preventiva, tres puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público y se entregaron dos actas de infracción.

“En el caso de las personas puestas a disposición de la Representación Social, en uno de los casos, al parecer, fue por intento de extorsión, mientras que otras dos personas fueron canalizadas por violencia de género, uno en la colonia Francisco E. García, y el otro en la Lázaro Cárdenas”, dijo.

Comentó también que la noche del domingo se aplicó una multa de 2 mil 600 pesos a una persona que hizo una exhibición de gallos, amparado en un permiso de una asociación nacional. El hecho se dio en la comunidad Benito Juárez, pero algo similar sucedió en la colonia España. Ello, por las restricciones sanitarias impuestas por autoridades del Sector Salud ante la contingencia que se padece por el Coronavirus.

“En este momento puede resultar de graves consecuencias el hecho de que se organicen eventos de este tipo porque no entienden lo que es una pandemia e ignoran lo que tiene de altísimo riesgo.

La pregunta es: ¿quién paga y con qué paga un contagio, que en 14 días se puede transformar en una muerte? Tienen que estar conscientes de lo que están haciendo, y el hecho de que ignoren la magnitud de este riesgo, no los exime de que la ley los juzgue, ya que tiene que estar la gente en su casa y no tienen por qué estar en un palenque”.

Alrededor de 120 personas son las que acudieron a este espectáculo de gallos el fin de semana, agregó, y aunque el organizador argumentaba que no había venta de alcohol, “la gente ya llevaba el alcohol, y el que no lo llevaba físicamente, ya lo llevaba en su cuerpo”.

Aclaró que no hay permiso alguno ni del orden federal, estatal o municipal para realizar espectáculos o eventos masivos, y por lo que toca al supuesto permiso de la asociación nacional en el sentido de que afirma poder realizar un evento por mes, “habrá consecuencias y estaremos atentos para que antes de cualquier evento, bloquear los accesos con Guardia Nacional, con nuestra corporación.

Eso no se vale, eso es criminal; es una inconciencia que nos pone contra la pared, pues se ve cómo estamos en esta pandemia. Zacatecas se defendió un poco y ya pasamos a semáforo rojo, de manera que estas cosas no las vamos a tolerar”.

Advirtió que se volvieron a cerrar algunas áreas comerciales de la capital del estado, ya que dimos un gran salto hacia atrás”.

Expuso Muñoz Franco que es el Consejo Estatal de Salud el que indica a la población y a las autoridades el protocolo, pero “algo sucede, que no hemos hecho las cosas bien; se dispara en Fresnillo, Zacatecas no es la excepción, y la realidad es que me preocupa ver a las personas sin cubre bocas, sin usar el gel y sin medidas preventivas, y aquí están las consecuencias, y hasta que no se enferma alguien muy cercano a nosotros, hasta entonces estamos empezando a carburar; mientras tanto, como no lo vemos, no lo creemos”.

Reiteró, además, que los espacios públicos como canchas deportivas, siguen cerrados, aunque seguido hay personas que se empeñan en hacer uso de ellas. “Hemos traído detenidos, como el viernes en la noche, cuando se sorprendió a 30 en un área deportiva. Ante esa cerrazón, la autoridad tiene que actuar de manera estricta, ya que esto es preocupante y no se trata de una broma”.

En otro tema, refirió que la delincuencia ha bajado de manera notable en la ciudad de Zacatecas, ya que fueron varias semanas sin reporte de robo a casa habitación o a comercio, y dio a conocer que se atendieron durante la semana pasada 573 reporte, mismos que arrojaron 54 detenidos. Sin embargo, sí hubo dos reportes la semana pasada de robo en vivienda.

En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, explicó que en los tres casos se puso demanda por parte de las personas agredidas, por lo que procedió su consignación a la Agencia del Ministerio Público. En lo que va del año se han atendido 47 casos de violencia de género.