Donar sangre es regalar vida

Zacatecas, Zac.-En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora el 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población en general a donar forma altruista, ya que la captación de este componente disminuyó por la emergencia sanitaria de COVID-19 y es fundamental para tratar diversos padecimientos.

Al respecto, el doctor Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, comentó que este centro de recolección es uno de los más importantes del país y dota de componentes sanguíneos a los Hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad del sur de la Ciudad de México.

Comentó que a causa del coronavirus la recolección de sangre ha ido a la baja.

“En el 2019 en esta unidad alcanzamos cerca de 70 mil unidades captadas y en el 2020, con el advenimiento de la pandemia, se ha visto disminuida esta captación, a medio año tenemos casi 20 mil unidades, lo que significa que estamos con un déficit de 10 mil unidades con respecto al año pasado”, explicó.

Benítez Arvizu señaló que se han identificado dos factores para este decremento en la donación: el aumento en la tasa de rechazo de donadores al quedar descartados quienes tienen contacto con pacientes sospechosos o confirmados a COVID-19, así como el temor de los donadores por acercarse a los Bancos de Sangre.

“Es muy importante decir que tanto el Banco de Sangre de La Raza como el de Siglo XXI no estamos dentro de los hospitales, somos unidades independientes, pueden acudir con toda confianza, ya que no van a estar expuestos. En esta situación de emergencia sanitaria nosotros les garantizamos que no tenemos pacientes de hospitales y podemos atenderlos de la manera más segura”, subrayó.

Indicó que de una donación de sangre es posible obtener hasta cuatro componentes y beneficiar al mismo número de personas.

Destacó que la donación es muy importante porque la sangre es un elemento que no ha podido ser sintetizado.

“La obtenemos de donadores para poder suplir las demandas que nuestros pacientes requieren, principalmente mujeres con hemorragias obstétricas, pacientes traumatizados, con manejos oncológicos y quirúrgicos”, refirió.

Por su parte, Rodrigo Ventura, es donador voluntario desde hace más de dos décadas, ha acudido unas 150 ocasiones a dar un regalo de vida. Recordó que la primera vez que aceptó obsequiar sangre fue para un familiar que sufrió un infarto. A pesar de que su tío falleció, quedó grabado en su mente la necesidad que tienen otros pacientes de contar con este vital recurso.

“Tengo 20 años donando sangre a amigos, familiares y gente que pedía el apoyo por redes sociales o correos electrónicos. Hace cuatro años en Siglo XXI me dijeron: tú puedes ser donador altruista y así empecé a venir; es increíble porque te vuelves parte de una familia, estamos en un grupo de WhatsApp donde nos cuidamos, nos enteramos cómo están los demás y apoyamos”, enfatizó.

Rodrigo prefiere donar plaquetas debido a que la recuperación es más rápida que con otros componentes y en un periodo de tres semanas puede regresar a dar más plaquetas.

“Este 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, es la mejor fecha para que empieces a donar sangre; llénate de ganas y de ese sentido altruista que todos tenemos y sal de tu casa sólo por esta vez, sólo a donar sangre, es un privilegio y mucha gente te lo va a agradecer”, indicó.

Los requisitos básicos para donar son:

• Ser mayor de 18 años y no tener más de 65 años.

• Contar con un buen estado de salud.

• Pesar más de 50 kilogramos

• No tener factores de riesgo como el empleo de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo.

• Acudir con una identificación oficial el día de la donación, preferentemente realizar cita con el personal de Trabajo Social del Banco de Sangre de su elección.

• Aquellos que especifica la NOM 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

Te invitamos a donar sangre para salvar vidas. Para más informaciónsobre esta acción altruista puedes comunicarte al teléfono 800 222 26 68 o ubicar en el siguiente link: http://bit.ly/BancosDeSangreIMSSalguno de los 56 Bancos de Sangre del IMSS.