Se presentará conferencia “Carnalidad e idealidad del amor platónico”

Zacatecas, Zac.,-La Licenciatura en Filosofía de la UAZ organiza, el siguiente viernes 11 de septiembre de 2020 a partir de las 12:00, la conferencia magistral “Carnalidad e idealidad del amor platónico”, impartida por la Dra. María Angélica Fierro, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

El propósito de organizar esta conferencia es brindar a los miembros de la comunidad de la Unidad Académica de Filosofía una presentación autorizada de las ideas de Platón sobre el amor, pero también a cualquier persona interesada en conocer las ideas de Platón y estudiarlas desde una perspectiva tanto crítica con muy documentada.

En efecto, pocas figuras revisten la importancia que Platón tiene y ha tenido para nuestra cultura. Expresiones populares, como “amor platónico” forman parte de su legado, no siempre bien comprendido y muchas veces distorsionado. Los participantes de esta conferencia escucharán una interpretación de sus ideas sobre el amor, realizada por una de las especialistas en su pensamiento más conocidas y respetadas hoy en día en distintos ámbitos académicos internacionales. El titulo de la conferencia sugiere ya una dimensión crítica y más compleja de lo que solemos entender por amor platónico. Sin duda, esta conferencia representará una nueva oportunidad para volver a pensar y dialogar con Platón, uno de los maestros más importantes de nuestra tradición cultural.

Por otra parte, con esta conferencia los investigadores de la Unidad Académica de Filosofía estrecharán vínculos académicos con colegas de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de las dificultades que atravesamos en todo el mundo, el diálogo y la reflexión filosófica entre colegas continúa y, aun, se hacen más intensos.

De los muchos trabajos de la Dra. Fierro mencionamos sólo algunos: “La PHILOSOPHÍA según Platón” (2012); “Estrategias para la ampliación de la retórica en el FEDRO” (2020); “Sobre la concepción de philosophía en el Fedro” (2020); “La fierecilla domada: la educación de lo alogistón en República” (2018); Amores locos. A propósito de la mania erótica en el FEDRO” (2019); y “Here I aim to show that in Plato´s Phaedrus mania is described as an alterated state of conscious” (2019).

La conferencia será transmitida por medio de la Plataforma ZOOM, en el enlace: https://vc-cudi.zoom.us/j/92239087647 con un ID de reunión: 922 3908 7647. Si alguien requiere mayores informes sobre la conferencia o sobre cómo conectarse a ella, le pedimos que dirija su solicitud al correo electrónico lic.filosofia@uaz.edu.mx, con el Dr. Francisco J. Serrano, organizador de la misma.