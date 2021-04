Mi apuesta es con el campo de Zacatecas: David Monreal

En Villa de Cos, se llevó a cabo el primero de los cuatro foros de análisis sobre el rubro agropecuario, que realizará el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia con el acompañamiento de un colectivo de expertos a fin de establecer y enriquecer las políticas públicas para el rescate del campo.

En esta ocasión, además estuvieron presentes los senadores de la República Eduardo Ramírez, presidente del Senado; Alejandro Peña, secretario de la comisión de Bienestar y Desarrollo y Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, y su sola presencia, dijo David Monreal, “habla del compromiso que vienen a ofrecer al pueblo de Zacatecas, porque siempre es útil y necesaria la voluntad política para la transformación de un pueblo”.

Agregó que, por la mañana, previamente se reunió con el senador Ricardo Monreal Ávila, a quien también pidió ayudar a la entidad desde la federación para lograr el desarrollo y la transformación de Zacatecas.

Monreal Ávila señaló las condiciones de abandono y rezago que padece el campo por la mala gestión de los últimos gobiernos estatales y las políticas neoliberales que dejaron a su suerte a los campesinos. “Me da sentimiento, coraje, como diría mi abuela, cómo no iban a pensar: si el campo es el que te da de comer, riqueza, pues apuéstale y ayúdale a tener buenas carreteras, al subsidio, con la semilla; haz productivo tu campo”, enfatizó.

Por ello, ante la emergencia que vive no sólo el sector sino todo Zacatecas, David Monreal sostuvo que “le voy a apostar al campo, porque no es cierto que las localidades se están quedando despobladas; no, al revés, hay que arraigar a la gente en las comunidades rurales”.

En ese tenor, el candidato presentó el Decálogo para el Campo, el cual fue el resultado de un gran análisis y trabajo colectivo con los expertos del sector y en el que se plantea: 1) Programa de subsidio al disel agropecuario para pequeños productores; 2) Apoyo a mujeres y jóvenes emprendedores “con o sin tierra”, de hasta el 30 por ciento de presupuesto destinado para el campo; 3) Apoyo para la adquisición de fertilizantes; 4) Programa de mejoramiento de semilla para pequeños y medianos productores; 5) Programa de reparación y mantenimiento de tractores y maquinaria agrícola.

Asimismo: 6) Programa de impulso integral a la ganadería; 7) Financiamiento agropecuario, valor agregado y apoyo para la comercialización; 8) Reactivación de la agricultura protegida y recuperación de la sanidad agropecuaria; 9) Reactivación del extensionismo y, 10) Recuperación e impulso de los recursos naturales.

“Este el Decálogo del Campo que ofrezco y acepto revisar y disponer de acuerdo con el presupuesto y la condiciones en que se recibirá al estado, pero el campo es solución y no problema, y este es mi compromiso con los productores y productoras de Zacatecas”, puntualizó el candidato.