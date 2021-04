Apenas 6.09% de la población zacatecana se ha vacunado

Zacatecas, Zac.- Pese a que ya se vacunó a adultos mayores de 60 años de Guadalupe y Zacatecas, así como a personal del sector salud de la primera línea de batalla, apenas se ha completado a 6.09 por ciento del total de la población de la entidad, que es de 1 millón 622 mil personas.

Hasta la fecha, se han aplicado 111 mil 313 dosis al personal médico y adultos mayores de 37 municipios, así como unidosis en los 19 restantes; sin embargo, 98 mil 808 personas tienen completo el esquema, lo que representa 6.09 por ciento.

Al presentar la actualización del Reporte Estadístico del COVID-19, el Gobernador Alejandro Tello informó que se han realizado 61 mil 190 pruebas, 29 mil 633 de ellas fueron positivas, 31 mil 323 negativas y 659 están activas; han fallecido 2 mil 905 personas, se han recuperado 26 mil 069 y están activos 659 casos.

De los 29 mil 633 contagios, 14 mil 401 han sido en hombres y 15 mil 232 en mujeres, principalmente en edades de los 21 a los 60 años, que representan 77 por ciento; en las últimas cuatro semanas, ha habido 997 contagios (237; 246; 254 y 260), con un promedio de 36 casos diarios.

Con relación a las 2 mil 905 defunciones, 1 mil 192 han sido de mujeres y 1 mil 713 hombres, con énfasis en el sector de 51 a 80 años de edad, que representan 72 por ciento; de ellas, 2 mil 343 personas padecían alguna comorbilidad (81%), como hipertensión, diabetes y obesidad, pero 562 no la tenían (19%).

En las últimas cuatro semanas, se han registrado 87 decesos (26; 25; 16 y 20), con un promedio de tres cada día, lo que para el Gobernador Alejandro Tello es la estadística más alarmante, ya que mientras los contagios no se han disparado de manera estrepitosa, continúa la pérdida de vidas humanas.

También, 199 embarazadas dieron positivo al SARS-CoV-2, 197 de ellas se recuperaron y dos fallecieron; en tanto, se contagiaron 25 mujeres en puerperio, 24 se restablecieron y una murió; por su parte, 738 menores se infectaron, 700 se curaron, 26 permanecen aislados y 12 perdieron la vida.

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 337 elementos de las corporaciones se contagiaron, 299 se recuperaron y 11 fallecieron; en tanto, 35 personas privadas de su libertad dieron positivo, 29 se recuperaron y seis murieron.

Por su parte, en el sector salud ha habido 3 mil 870 contagios, 1 mil 169 de ellos en médicos, 1 mil 410 en enfermeras y enfermeros; asimismo, han fallecido 64 profesionales de la salud, 32 de ellos médicos, 10 enfermeras y enfermeros, así como 22 trabajadores adjuntos.

Actualmente, hay 38 pacientes hospitalizados, 20 de ellos estables y 18 graves (intubados); de las 185 camas existentes, hay 165 disponibles, y de las 181 camas con ventilador, están libres 163. En las últimas cuatro semanas, ha habido 162 ingresos (46; 39; 39 y 38).

Y en toda la pandemia, se registran 6 mil 394 ingresos, con 4 mil 187 pacientes recuperados (34%), 2 mil 170 defunciones (34%) y 38 hospitalizados (1%).

Sobre el avance de los contagios en las últimas dos semanas, Zacatecas ha registrado 96 casos nuevos de Coronavirus; Guadalupe, 60; Fresnillo, 40; Sombrerete, 11; y Jerez, 15; estos cinco municipios representan 71 por ciento del total en este lapso.

Con relación a los 2 mil 905 decesos, 2 mil 082 de ellos se han presentado en estos municipios: Zacatecas, 554; Fresnillo, 513; Guadalupe, 390; Jerez, 142; Río Grande, 108; Sombrerete, 93; Pinos, 83; Calera, 71; Ojocaliente, 65; y Loreto, 63. En estos 10 municipios se concentra 72 por ciento del total de decesos.

El Gobernador Alejandro Tello alertó que, aparte de la crisis en salud, se vive otra pandemia en el estado, que es la violencia contra las mujeres; precisó que, durante la emergencia sanitaria, se han brindado 79 mil 443 servicios de atención a 50 mil 374 mujeres, situación que se ha incrementado en las últimas cuatro semanas, con 916; 1 mil 103; 1 mil 346 y 1 mil 430 servicios brindados.

TERCERA OLA DE CONTAGIOS, LATENTE

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, precisó que la tercera ola de contagios ya se presentó en distintas partes del mundo, al grado de que se han registrado hasta 830 mil casos diarios en algunas latitudes, por lo que se debe evitar que llegue a la entidad.

En el caso de Zacatecas, aún no ha habido un repunte estrepitoso de casos positivos durante los últimos 15 días, pero ello no significa que se deban relajar las medidas. De los 659 casos activos, en la capital, Guadalupe y Fresnillo están el 55 por ciento, otros siete municipios tienen entre 10 y 30 casos, 33 municipios cuentan con menos de nueve y 15 no tienen.

Gilberto Breña precisó que, de la mortandad, 87 por ciento son personas mayores de 50 años; por ello, la importancia de vacunar a los adultos mayores y de aplicar la segunda dosis en este sector poblacional. Para ello, en los próximos días se hará lo propio en los municipios que faltan.

Anunció que ya comenzó el registro del personal del sector educativo y precisó que aproximadamente 42 mil personas, entre docentes y administrativos, estarán vacunados al finalizar mayo. Pidió a la población que tenga paciencia, ya que la vacuna llegará a todos, pero la distribución a nivel mundial aún no se normaliza.

El Gobernador Alejandro Tello informó que continuará con el toque de puertas ante la Federación para que la vacuna se normalice y se abarque al personal del sector salud, así como a los profesionales que se desempeñan en clínicas y hospitales privados.

Mientras tanto, pidió a la población que no baje la guardia, así como a los partidos políticos, a controlar los aforos en los eventos de las campañas; y a los ayuntamientos, a regular y reforzar las medidas preventivas en bares, discotecas y centros de entretenimiento, para evitar un repunte de contagios.

Reiteró que todos debemos ser responsables, con respetar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos con agua, jabón o gel alcoholado, no acudir a eventos masivos, no aglomerarse, ni realizar fiestas o reuniones familiares.