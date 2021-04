No dejaré la campaña: Javo Torres

Fresnillo, Zac.- En rueda de prensa de manera personal, ante medios de comunicación el candidato a la presidencia de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, por la Coalición Va por Zacatecas, dio a conocer su postura sobre los hechos violentos de los que fue víctima, junto con su familia y parte de su equipo de trabajo, este lunes 26 de abril.

El Candidato dijo al inició de su conversación con los medios de comunicación que no es su intensión buscar foro para enlodar un proceso electoral, pero sí busca que la información sea clara para la ciudadanía, simpatizantes y aquellas personas que apoyan el proyecto que encabeza.

“Que ningún candidato aspirante, candidato, candidata o fresnillense les pase lo que me sucedió ayer”, dijo el Javo a los representantes de los medios presentes en el Salón Casa Rosa.

Javo Torres describió que el hecho se suscitó en el tramo carretero Buena Vista de Trujillo con San Jerónimo en el entronque a la comunidad México Nuevo cerca de las 20:45 pm cuando se trasladaban en caravana con dos vehículos de Candidato a Presidente Municipal, y dos camionetas del Candidato a Diputado local, Gerardo Pinedo.

Fue una camioneta blanca, la que cierra el paso al automóvil que era conducido por la esposa del candidato, en la cual se encontraban a bordo también la madre de Javo, y dos mujeres más, parte del equipo de campaña.

Se bajan hombres altamente armados, con el rostro cubierto y les piden desciendan a punta de arma del automóvil; ante la situación, Javier Torres, baja del automóvil posterior con los brazos en alto y le piden no se mueva.

“Me apunta con una arma larga, me dijeron que no moviera yo les dije quién era ‘soy yo’ pensé que iban por mi, descienden a mi esposa , a mi mamá a parte de mi equipo de campaña de la camioneta, no los golpearon no hubo fricción física, les dijeron que se retiraran del vehículo y les quitaron sus teléfonos celular, mi preocupación era que se llevara a una persona del equipo”, narró Javo ante los periodistas.

Después de que les quitan tres aparatos móviles, se suben a la camioneta propiedad del candidato y se desplazan rumbo a Valparaíso a alta velocidad.

“Nos subimos a la unidad de Gerardo Pinedo y regresamos a Fresnillo y a los pocos minutos damos parte al 911, pero, mi equipo de avanzada que se había quedado atrás recogiendo las sillas y lonas vieron que pasó de regreso mi camioneta hacia esas comunidades.

“Cuando llegamos a Fresnillo se puso la denuncia y quiero darles a conocer los hechos y lo que sucede, Fresnillo merece vivir en paz, yo me traslado en mis vehículos y no traigo escoltas, no traigo gente armada que me cuide, no llevo a nadie que me resguarde en ese sentido”, dijo Torres Rodríguez

Destacó que no deja la campaña y continuará con el proyecto que encabeza con el apoyo de su familia y equipo de trabajo, no se trata de un tema de nombres apellidos es un tema ciudadano.

También realizó un llamamiento al orden municipal, estatal y federal y que se le ponga interés a la seguridad no sólo a los candidatos sino a toda la ciudadanía.

“Quiero agradecer a la ciudadanía muestras de apoyo y solidaridad, ayer me hablaba gente y por eso decidí subir un video por la noche a redes sociales sólo para aclarar la información”, describió Javo Torres.

Dijo que la única medida que se adoptará es llegar a casa con luz de día y terminar con luz de día las actividades en las comunidades, pero se continuará con el proyecto.

“No es un tema de candidatos es el compromiso para todos los fresnillenses, en este tema de la elección se puede prestar a suspicacia, pero hoy este hecho no quiero contaminarlo, pero es una situación, en particular no pediré apoyo de seguridad seguiremos con la campaña”, mencionó el candidato.

Ante cuestionamiento de medios sobre la postura de la candidata a gobernadora Claudia Anaya, Javier Torres dijo que después que se diera a conocer la información fue la propia candidata Anaya quien le llamó para darle respaldo y solidaridad.

“No quiero especular, ni enjuiciar ni dar una responsabilidad a alguien en el tema político, esperemos las investigaciones hoy me pasó a mi como le ha pasado a muchos fresnillenses, más en esa zona”, concluyó Javo Torres.