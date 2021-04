Solventaremos las carencias más sentidas de la capital: Jorge Miranda

Picones, Zac.- Consciente de que hay dos realidades en la capital, la del Centro Histórico y la de las comunidades, –durante su visita a la colonia Brasil de la comunidad de Picones– Jorge Miranda Castro se comprometió a trabajar por los más necesitados bajo los postulados de Morena: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Llegando a la Presidencia Municipal de inmediato vamos a revisar los salarios de la alta burocracia y vamos a proponer una disminución porque hoy el que quiera un espacio de responsabilidad pública tiene que hacerlo modestamente”, destacó.

El candidato a la alcaldía de la capital por la coalición Juntos Haremos Historia planteó la posibilidad de construir un puente en esta comunidad para mejorar el acceso y la comunicación con el resto de la capital.

Asimismo, compartió sus propuestas para mejorar los servicios públicos iniciando por el abastecimiento del agua, así como sus planes en torno a “dignificar la vida de los capitalinos” porque contrario a lo que otros municipios piensan, en este territorio “hay mucha necesidad”.

Finalmente, Miranda Castro invitó a los habitantes de Picones a unirse a este proyecto político el próximo 6 de junio para trabajar en alianza con la sociedad y los gobiernos municipal, estatal y federal.