La atención a la inseguridad debe comenzar por prevención del delito: Claudia Anaya

Zacatecas, Zac.- En el tema de la violencia y la inseguridad, “no podemos renunciar a las obligaciones del Estado, no podemos entregar el Estado”, declaró Claudia Anaya, candidata a gobernadora del estado de Zacatecas en entrevista radiofónica con Paco Elizondo para su programa “A tiempo” que se transmite por el 97.9 de FM.

En relación al reciente asalto que sufrió el candidato a alcalde de Fresnillo Javo Torres, Anaya Mota consideró que esto “es un mensaje de la delincuencia que no quiere que Javo haga campaña, que no quieren que los compañeros de la coalición hagamos campaña”.

La candidata recordó que “a Javo le ha tocado perder a un familiar como consecuencia de la delincuencia organizada; como mucha gente en Fresnillo, le ha tocado padecer esta historia de terror”.

La aspirante a la gubernatura por la alianza PAN, PRI y PRD refirió que un día antes de su gira por Monte Escobedo, hubo balacera en dicho municipio, y su equipo le recomendó cancelar la visita, a lo que Claudia replicó: “¿Y la gente de Monte Escobedo va a cancelar su vida, o cómo? ¿Cómo les decimos a la gente que abandonamos las causas que ellos tienen?”, cuestionó.

La política, quien comienza a puntear en las encuestas, manifestó su esperanza de que esto no amenace su campaña. “Yo voy a hablar con las autoridades para que nos den un diagnóstico de mapa de riesgo; desde un principio lo tenemos porque yo decidí no traer seguridad conmigo, porque los ciudadanos tampoco la traen. Yo les pedí que por lo menos me dieran una ruta de las carreteras, los horarios en que podemos transitar con más tranquilidad para no exponer al equipo de trabajo”.

Ante la pregunta: “¿Se puede luchar contra el monstruo de mil cabezas que es la violencia y la inseguridad?”, Claudia responde inmediatamente y sin dudarlo: “Debemos hacerlo. No podemos renunciar a las obligaciones del Estado, no podemos entregar el Estado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar con el tema de la prevención del delito y la atención de las adicciones; te lo digo no como un discurso, sino de acciones que ya he hecho. Este año inauguramos en Calera el Centro de Adicciones para mujeres “Paso 12”, que está al lado del de hombres. Son albergues que se dedican precisamente a ayudar a las personas que han caído en una adicción, para que recuperen su vida”.

“Es importante ver cómo vamos a trabajar el tema de la violencia al interior de las familias, para que se puedan arropar y ayudar en situaciones de crisis”, consideró.

Al exponer su agenda de propuestas en el tema de la seguridad, Claudia Anaya recalcó en atender a las corporaciones policiacas. “No hay que ser tampoco tan rudos con los compañeros policías. Ellos tienes responsabilidades específicas según la corporación: la policía municipal sólo puede atender a sus obligaciones que les mandata el Bando de Policía y Buen Gobierno y hasta ahí; sólo en casos de flagrancia pueden iniciar la persecución del delito y revisar el protocolo para avisar a las autoridad superior correspondiente”.

“Es ahí cuando entramos con el tema de la Policía Estatal y la Metropol, que tienen claramente delimitadas sus funciones. Tenemos mucho que trabajar en el tema del primer respondiente, capacitación, salvaguardar sus derechos, conseguirles un seguro de vida, que trabajen turnos de 12 por 24; actualmente están trabajando turnos de 24 por 24. Están muy cansados para poder responder, para poder estar alertas, para sentir que también el estado les acompaña en sus tareas”.

“Cuando hablamos de la seguridad, pensamos nada más en la policía, pero también tiene que ver con ministerio público, con fortalecer a la fiscalía, porque acreditar quién cometió el delito, la carga de la prueba le corresponde al ministerio público. Si no tenemos a los policías municipal estatal o Guardia Nacional bien capacitados para ser primer respondiente, es decir, para salvaguardar la escena del crimen, para cuando llega el ministerio público y el perito especializado, es posible que te hayan estropeado la escena del crimen”, señaló.

“Si nosotros no logramos fortalecer a la Fiscalía con las herramientas, los instrumentos, los peritos suficientes para que puedan conformar carpetas de averiguación que vayan bien integradas, siempre le vamos a entregar al Poder Judicial carpetas de averiguación a destiempo, sin los suficientes elementos, y entonces es complicado que el Poder judicial dicte sentencia en firme”.

“Si no hay sentencia en firme, hay impunidad, y si continúa la impunidad, continúa el delito; por eso me refiero a este trabajo que se tiene que hacer entre distintas instituciones, porque la fiscalía es un órgano autónomo, y el Poder Judicial es diferente al poder Ejecutivo, y la policía municipal corresponde también a un poder autónomo independiente que es el municipio; en ese sentido tienes que trabajar en coordinación con municipios, con organismos autónomos y con el poder judicial para que puedas tener todo un sistema transversal que vaya ayudando a erradicar la violencia y el delito”.

La aspirante, quien tiene una Maestría en Población y Políticas Públicas”, y actualmente cursa un Doctorado en Administración Pública, señaló que la inseguridad no se resuelve simplemente mandando más elementos de la Guardia Nacional, y señaló el problema presupuestario a nivel federal.

“El presupuesto de la Fiscalía General de la República en los últimos años ha disminuido mil millones de pesos. Hoy día, para acreditar un delito del fuero federal, el delegado de la Fiscalía (General de la República) en el estado de Zacatecas —y pregúntale al fiscal Paco Murillo—, le pide al fiscal prestado peritos, le pide prestadas herramientas: están trabajando sin presupuesto, entonces, ¿cómo acreditas un delito? Y a ellos les tocan acreditar los delitos del fuero federal, que son los más duros: delincuencia organizada, tráfico de drogas… No puedes tener una delegación sin presupuesto. Con una FGR con mil millones menos de presupuesto, ¿como trabajas?

“Tenemos que esforzarnos más; estamos haciendo cosas que no son las correctas, porque los indicadores todos han crecido, ninguno ha disminuido en estos años”, consideró.