Mejora Ayuntamiento, calidad de vida de familias guadalupenses

Zacatecas, Zac.- Uno de los principales objetivos del gobierno municipal de Guadalupe es brindar a la ciudadanía lo necesario para mejorar su calidad de vida, por ello, se llevó a cabo el arranque de la primera entrega de tinacos para almacenar agua en los hogares.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, en una primera etapa se beneficiarán a 200 familias de un total de 4 mil que recibirán este apoyo, esto, con la finalidad de mitigar los efectos del desabasto de agua ante la crisis mundial que se vive en la actualidad.

Con una inversión de 7 millones 400 mil pesos, se entregarán depósitos de agua con calidad tricapa y capacidad de 1 mil 200 litros a familias guadalupenses tanto de la zona rural como urbana, que formalizaron su petición.

Al evento asistieron el presidente municipal de Guadalupe, César González Navarro, el director de Desarrollo Económico y Social, Jaime Osvaldo Pinales Rodríguez, el subdirector de Desarrollo Social, José Ángel Muñoz Delgado, así como algunos beneficiarios que recibieron certificados de manera simbólica.

González Navarro, dijo que la actual administración está en la recta final y pretende a toda costa ejecutar los programas sociales de más beneficio e impacto en la ciudadanía, tales como la presente entrega de tinacos en las zonas con más carencias.

“Esta administración se ha caracterizado desde el inicio por ser de hechos y no de palabras, de soluciones y no de discursos románticos, y en este sentido quiero decirles que los proyectos que se llevan a cabo en el tema del agua se hacen estratégicamente, pensando a futuro y no sólo en el presente”, comentó.

Por su parte, Pinales Rodríguez refrendó el compromiso que tiene la Dirección de Desarrollo Económico y Social para colaborar en las acciones que dignifican el modo de vida de los habitantes del municipio de Guadalupe, que es uno de los que registra mayor crecimiento poblacional en la entidad.