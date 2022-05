Dan a conocer a los mejores tesistas de la UAZ

Zacatecas, Zac.-De manera virtual se desarrolló la presentación de los ganadores y las ganadoras del “1er Concurso Institucional de Tesis de Licenciatura por Área de Conocimiento: Medalla a la Mejor Tesis 2021”, organizado por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), evento en el que se reconoció al estudiantado con las mejores tesis de licenciatura de las siete áreas que conforman a la institución.

Del Área de Arte y Cultura con su tesis: “Linguistic Analysis of Written Errors Commited by English as a Second Language Learning Students at Middle School: A case Study”, resultó ganador el alumno de la Unidad Académica de Cultura (UAC) del programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Juan Manuel Velázquez Resendez, quien fue asesorado por su director de tesis, Otoniel Serrano de Santiago.

Marisol Pérez Arce de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMVZ), fue la alumna galardonada por parte del Área de Ciencias Agropecuarias por su trabajo de tesis dirigido por el docente Carlos Meza López, denominado “Eficiencia reproductiva de la pureza genotípica de cerdos con alimentación no optima en Luis Moya, Zacatecas”.

Por parte del Área de Ciencias Básicas se reconoció como mejor tesista a la estudiante de la Unidad Académica de Física (UAF), Miriam Isela Favila Castañeda, quien con la asesoría del docente Víctor Hugo Méndez García, presentó su tesis “Geometría y relajación de puntos cuánticos de InAs/GaAs modulados por tensión”.

“Efecto del metotrexato en la expresión de metaloproteinasas de matriz en que queratinocitos HaCaT in vitro”, fue el trabajo que se hizo acreedor del título de mejor tesis del Área de Ciencias de la Salud, cuya autora fue la alumna del programa de Químico Fármaco Biólogo (QFB), Yamili Anahí Rangel, dirigida por el docente Julio Enrique Castañeda Delgado.

Dirigido por el docente Jorge Alejandro Vázquez Váldez, la alumna de la Unidad Académica de Psicología (UAP), Beatriz Elizabeth Pérez Martínez obtuvo la mejor tesis del área de Ciencias Sociales y Administrativas, titulada “Padres de familia como factor de cambio en la situación de rezago y violencia en la comunidad de Milagros, del municipio de Ojocaliente, Zacatecas”.

La mejor tesis del Área de Humanidades y Educación fue “El significado de la Poesía en la obra de Martín Heidegger” de la autoría del estudiante de la Unidad Académica de Filosofía (UAF), Francisco Valentín Baltazar Váldez, quien, con apoyo de su director de tesis, Leobardo Villegas Mariscal presentó a este concurso su investigación.

Por el Área de Ingenierías y Tecnología, la investigación del alumno del programa de Ingeniería Mecánica, Juan Carlos Muro Villegas, “Rediseño de máquina ensambladora para el producto Rear-Door Grommet con inspección mediante visión artificial”, fue reconocida junto con su asesor el docente Salvador Gómez Jiménez.

En su oportunidad, el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García, al dar la bienvenida y reconocer el esfuerzo que los galardonados han hecho con sus trabajos de tesis, dio a conocer que la entrega de las medallas de este concurso será el próximo viernes 03 de junio del presente año a las 11:45 horas, en el patio central de la Rectoría.

En este evento vía remota se contó con la presencia de los coordinadores de las Áreas de las Ingenierías y Tecnología, Lourdes Oliván Tiscareño; del Área de Ciencias de la Salud, Armando Flores de la Torre; del Área de Ciencias Agropecuarias, Héctor Gutiérrez Bañuelos, y del Área de Ciencias Básicas, Leticia Adriana Ramírez Hernández.

También se conectaron la coordinadora de Docencia, Gladis Olvera Babún; el coordinador de Vinculación, Luis Alejandro Aguilera Galaviz, y el coordinador de Investigación y Posgrado, Carlos Bautista; quienes coincidieron en que este tipo de acciones contribuyen a la formación integral de los estudiantes en materia de investigación.