Presentan resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021

Zacatecas, Zac.-El Grupo Coordinador Institucional para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en Zacatecas, dio a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio celebrada durante noviembre de 2021 en la entidad.

En Zacatecas operaron 505 casillas virtuales y físicas, que fueron atendidas por 127 personas voluntarias, auxiliadas por el funcionariado del INE y que recibieron 64 mil 363 opiniones de igual número de niñas, niños y adolescentes de entre tres a 17 años.

Los tres grandes temas consultados fueron la pandemia por Covid-19, los Derechos Humanos y el cuidado del planeta.

Juan Manuel Frausto Ruedas, Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), resaltó que al conocer las expresiones captadas en la Consulta, se deben generar políticas públicas, pidió ser sensibles a las opiniones de niñas y niños; “de eso se trata la Consulta”, dijo.

Matías Chiquito Díaz de León, Delegado de INE Zacatecas, pidió valorar el hecho de que la Consulta da la oportunidad de tomar la reflexión de niñas y niños, “quienes todavía no entran en un proceso de alienación y que con sensibilidad nos pueden decir qué es lo que está pasando porque los adultos ya no vemos”, dijo; “podemos rescatarnos con el apoyo de niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte Maribel Villalpando Haro, Secretaria de Educación de Zacatecas, quien además acudió en representación del Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, expresó la preocupación que la administración estatal tiene en atender a las niñas y niños de la entidad.

Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas afirmó que parte de la gran valía de Consulta es que todo lo que se preguntó tiene que ver con los Derechos Humanos. Destacó dos derechos fundamentales, libertad de expresión y derecho de participación, además de que quienes participaron seles reconoce como sujetos plenos de derechos. Pidió que las diferentes instituciones del estado, hagan un análisis sistemático de los resultados para que los impacten en las políticas públicas que generan.

Danna Guerra Camacho, representante de la población participante en edades de 10 a 13 años y alumna del Instituto Sebastián Cabot de Guadalupe, Zac., habló sobre los temas que hace cinco meses se le consultó y los cuales tuvieron que ver con su vida: Pandemia por Covid-19, discriminación y cuidado del medio ambiente. Danna tiene muy claro el valor de la participación social, mencionó que pequeñas acciones hacen grandes cosas y con ello se podrá salvar al mundo apoyándonos unos a otros.

En su participación, Lorena Lamas Arroyo, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Zacatecas (SIPINNA) presentó los resultados de la Consulta en el tema de ‘cuidados’. Resaltó la urgencia de atender el tema de la violencia en el grupo de edad de 14 a 17 años, ya que las respuestas a las preguntas relacionadas con la violencia llegan a ser altas, por ejemplo, 26% respondieron que siempre se les golpea y además, son muy vulnerables a ser captados por grupos delincuenciales.

Gerardo Recéndez González, representante de las edades de 6 a 9 años y alumno del Centro Comunitario de CONAFE El Refugio de Coyotes, Valparaíso, Zac., describió cómo en el artículo 24 de la Constitución se consagra el derecho de niñas y niños a participar en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Dijo que le pareció bastante bien ver que el INE se preocupe por consultar a niñas y niños. Mencionó que uno de los temas que más le atrajo fue el cuidado del medio ambiente.

Mariana Campos Vega, alumna de la Universidad Panamericana de Aguascalientes participó haciendo reflexión sobre el tema ‘Cuidado del ambiente’ y pidió a las y los asistentes imaginar cómo viviremos en cinco, 10 y 50 años y cómo la vida será impactada de forma negativa si no se corrige el rumbo al no tener en cuenta el cuidado del planeta.

Por su parte Daphne Valeria Nieto Pinedo, alumna del Centro Comunitario de CONAFE Puente Nuevo, Pánuco, Zac., representante del grupo de edades de 6 a 9 años habló sobre el derecho de opinar que tienen niñas y niños y que al hacer uso de él se aprende a escuchar a las demás personas. Mencionó también el derecho que las infancias tienen de ir a la escuela.

Los resultados en el tema de Covid-19 fueron presentados por Osvaldo Álvarez Crespo, Director del Centro de Crecimiento Humanista, quien resaltó las respuestas obtenidas sobre la tristeza mostrada durante la pandemia, que evidenciaron que hasta un 15% de quienes respondieron se dijeron con trsiteza, es decir, en una escuela de 100 niñas o niños, 15 no son felices y no se debe considerar como minorías, porque es grave que la tristeza no sea considerada como asunto socialmente relevante. Pidió se tomen en cuenta los resultados, dejando de lado la adultocracia.

Jaqueline Lira Aranda, representante del grupo de edad de 14 a 17 años y alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 1 de Guadalupe, Zac., dijo que en su opinión, la Consulta fue atractiva al ser de manera virtual. Mencionó que las preguntas realmente la hicieron reflexionar, por ejemplo, en el respeto a sus derechos y que al ver ahora los resultados, algunos la dejan preocupada porque ve que hay muchos niños y niñas que reciben violencia o cuidados y que no se respetan su derechos. Pidió que las instituciones se comprometan a transformar la realidad creando políticas públicas.

Al hacer uso de la voz, Gabriela Basurto Ávila, Diputada Presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, pidió encarecidamente que los resultados de la Consulta no se queden en el INE y en el IEEZ; que les sean entregados porque hay un auténtico interés de la Comisión que preside para crear políticas públicas en favor de niñas, niños y adolescentes.

La siguiente etapa que se considera en la difusión de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil es la entrega formal a diferentes instituciones para que se atiendan de manera integral los resultados obtenidos en Zacatecas en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Los documentos con los resultados completos de Zacatecas, están disponibles para consulta y descarga en la siguiente liga web: https://drive.google.com/drive/folders/1-95yaHvB-nK2lW_Q53hmJmdKusap2eFq?usp=sharing.