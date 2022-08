Cámara de la Construcción, clave en el uso y manejo de la PNT

Zacatecas, Zac.-“La Plataforma Nacional de Transparencia es un bien público, por lo tanto, pertenece a todas y a todos los mexicanos. Como órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales tenemos el reto de difundir e incentivar su óptimo uso entre todos los sectores de la población”, aseguró Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En reunión con integrantes del Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Coordinadora de la Comisión Permanente de Tecnologías de la Información del INAI destacó que la falta de incormación oportuna socava la inversión en el país, y, por lo tanto, el desarrollo.

“Donde no hay información no existen elementos para tomar decisiones; el ejercicio de los derechos es limitado, los ciudadanos no tienen acceso a programas de apoyo social”, destacó.

“Como parte de los trabajos de socialización con diversos sectores de la sociedad, nos encontramos hoy en este taller de seguimiento dirigido a integrantes e la CMIC, a quienes reconozco su disposición para asistir hoy. Celebro que el equipo directivo de la Cámara de la Construcción se acerque al INAI para disipar sus dudas con respecto al funcionamiento de esta herramienta y entender cómo puede ayudarles en su labor, gracias al taller impartido por el Director de Tecnologías”, detalló la Comisionada.

Por su parte, Alfonso Carrillo Silva, Director General del Observatorio de la Construcción, destacó la importancia de comprender los mecanismos de funcionamiento de la Plataforma para obtener la información solicitada, y aseguró que aprovecharán el conocimiento para reforzar el trabajo de monitoreo y análisis de la información relacionada con la contratación de obra pública que llevan a cabo desde 2015.

Como parte de la Jornada de Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Luis Fernando Araiz, Director General de Tecnologías de la Información del INAI, mostró a los asistentes el uso y funcionamiento de los diferentes módulos de la Plataforma: desde la consulta de las obligaciones de transparencia de 8 mil 240 instituciones públicas de los tres niveles de gobierno a través de los buscadores temáticos y general.

Los asistentes solicitaron conocer las principales diferencias entre Compranet, un sistema electrónico que concentra los documentos relativos a las contrataciones públicas, y la Plataforma Nacional de Transparencia, que entre otra información, contiene los contratos signados por los sujetos obligados de los tres niveles de gobierno.

Fernando Araiz explicó que la Plataforma no solo incluye los contratos, sino 48 obligaciones de transparencia en materia de información, como directorios, declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y padrones de beneficiarios, entre otras, en 170 formatos.

Al respecto, Alfonso Carillo advirtió que, para mejorar el seguimiento al gasto público y la fiscalización, los distintos sistemas electrónicos que contienen información pública gubernamental deben evolucionar y vincularse.

Los participantes conocieron también los mecanismos para interponer una denuncia frente al incumplimiento de las instituciones en materia de transparencia desde la Plataforma, así como los pasos para interponer un recurso de revisión ante el órgano garante por la falta de respuesta o bien, una respuesta insatisfactoria al requerimiento y cómo dar seguimiento al proceso.

Además realizaron ejercicios para comprobar el funcionamiento del buscador general y de los 10 buscadores temáticos y concluyeron que se trata de la forma más simple y rápida de consultar la información de la Plataforma porque basta escibir una o varias palabras para localizar datos dentro de 7 millones 548 mil 789 solicitudes, 326 mil 159 recursos de revisión, y 7 mil 570 millones 774 mil registros de información pública de oficio.

De acuerdo con información de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, durante las últimas semanas se han efectuado 26 eventos (14 presenciales y 12 virtuales) para socializar el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia en el que han participado mil 965 personas provenientes de diversas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales e instituciones públicas en todo el país.