Forman especialistas en tratamiento del Síndrome de Down

La UAG fue sede de las Jornadas ACD, que trajeron a expertos para enseñar al manejo de la salud de esta población

Zacatecas, Zac.- La Asociación Síndrome de Down Jalisco, Red Down México y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) realizaron las “Jornadas ACD” de atención médica, formación, capacitación y sensibilización del Síndrome de Down para crear conciencia entre la comunidad médica de la importancia de aprender a tratar a las personas que viven con este síndrome.

Las actividades se realizaron en el Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la UAG en las que se compartieron, por tres días, instalaciones, auditorios, aulas y consultorios, donde se llevaron a cabo valoraciones médicas y prácticas.

La Lic. Alejandra Gómez Castellanos, Presidenta de la Asociación Síndrome de Down Jalisco, expresó un mensaje sobre la importancia de estas jornadas; y es que, el síndrome de Down ocurre en 1 de cada 691 nacimientos en México y la mayor recurrencia de nacimientos con esta condición se da en mujeres que se embarazan después de los 35 años de edad, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto plantea un reto en un país como el nuestro, en el que el acceso a la salud es limitado, no se diga el conocimiento y educación sobre esta condición, lo que obliga a la creación de sociedades y grupos que ayuden a las familias y niños a entender y alcanzar una mayor aceptación e inclusión y en esta clase de esfuerzos, las jornadas son una manera de impulsar una mejor calidad de vida para todos.

“Desde hace 7 años en Síndrome de Down Jalisco trabajamos arduamente para poder apoyar a la comunidad del Síndrome de Down, brindando orientación a las familias, acompañamiento, capacitación y formación a padres y profesionales, brindando atención terapéutica de primer nivel a niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down”, dijo.

En la inauguración de las jornadas, estuvieron presentes a su vez la Dra. Lidia del Carmen Gómez Puente, Pediatra Especialista en Atención de Personas con Síndrome de Down, Cofundadora y Directora de Red Down México.

También la Dra. Karla Adney Flores Arizmendi, Pediatra Especialista en Atención a Personas con Síndrome de Down y Cofundadora de Red Down México; el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG; y la Dra. Dora Margarita Noriega, Decana de Ciencias de la Salud.

La Dra. Clara Ibet Juárez Vázquez, Directora de Departamento Académico de Aparatos y Sistemas I, de la UAG, fue el enlace y apoyo para realizar el evento. En las jornadas se tuvieron talleres para abuelos, familias, niños, niñas, valoraciones y más.

De esta manera, la UAG fomenta alianzas estratégicas por el bien de la población y forma jóvenes líderes innovadores de clase mundial.