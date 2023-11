Problemas geopolíticos obstaculizan el desarrollo mundial

El aumento de la pobreza y la falta de acceso a derechos básicos, como la salud o educación de calidad, entre los factores que detienen el desarrollo, apunta investigador en congreso de la UAG

Zacatecas, Zac.- La pobreza es uno de los principales factores que frenan el desarrollo mundial y que las personas alcancen derechos básicos de calidad como acceso a la salud, educación y alimentación. Esto debido a una serie de factores y problemáticas que han crecido en los últimos años agrupados en geopolítica, socio sanitarios globales y socio territoriales.

Así lo apuntó el Profesor e Investigador, Dr. Carlos Suarez Herrera, durante su conferencia virtual “Alianzas Estratégicas en el campo de la Investigación en Salud Global, Perspectivas Innovadoras para una Salud Pública del Desarrollo Sostenible”, que impartió en la tercera Edición del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas (CSEA) en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El investigador invitado es experto en Gestión Estratégica e Innovación de la Salud (entre otras áreas del conocimiento), por lo que explicó que los niveles de pobreza a nivel global evitarán que objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, el tercero en específico que trata de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, no se alcance para este 2030.

La fecha anterior, es el “límite” para alcanzar resultados según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de alcanzar el punto de “no retorno”.

Según datos del Banco Mundial (BM) la pobreza aumentó debido a las alteraciones causadas por la crisis de la Covid-19 y se agrava por los efectos de los conflictos políticos y el cambio climático.

El BM apuntó a su vez que “mujeres, jóvenes y trabajadores informales y de bajos salarios, en particular aquellos que viven en zonas urbanas, se encontraban entre los más afectados. La desigualdad aumentó tanto dentro de los países como entre ellos, causando impactos a largo plazo en el acceso a las oportunidades y la movilidad social”.

Aunque se ha visto un descenso, por la reactivación económica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntó que más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza actualmente; con los Objetivos del Desarrollo Sostenible se busca que un tercio de los países reduzcan a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para 2030.

“Todo lo que pasa en el Mundo está ligado, la ética, política, económica, ecología, tecnología, eventos sociales, la globalización, los problemas de los países tienen una repercusión y afectan tanto a unos como a otros en todo el planeta”, dijo el investigador.

En especial, los siguientes sucesos aumentan o dificultan el desarrollo humano:

El auge del autoritarismo.

Actos terroristas y ciberamenazas.

Conflictos armados.

Movimientos transmigratorios.

Envejecimiento poblacional.

Hacinamiento urbano.

Precariedad de recursos.

Catástrofes naturales.

Contaminación masiva.

Grandes desigualdades sociales y de género.

Cambio climático.

Medidas de contención social.

Distanciamiento físico.

El académico explicó que el combate a la pobreza empieza con el conocimiento y potenciación de la investigación, colaboración y visión compartida, esas son las claves.

Los gobiernos, empresas, sociedad, entidades educativas deben ver una definición conjunta del problema para el desarrollo de competencias, trabajar en conjunto, dar propuestas de valor, formar coaliciones y empezar a trabajar en soluciones.

A su vez, compartió su experiencia en la investigación, grupos de trabajo y colaboración con pares y estudiantes a nivel global.

El Dr. Carlos Suárez Herrera pertenece al Department of Strategy, Entrepreneurship and Sustainable Development (KEDGE) del Business School (France) Centre of Excellence for Sustainability. Imparte la cátedra UNITWIN-UNESCO de Sistemas Locales de Salud, Universidad de Las Palmas de G.C. (España), es parte del Grupo de pesquisa “Avaliação de Políticas e Programas de Controle de Processos Endêmicos”, Fundação Oswaldo Cruz–FIOCRUZ (Brasil).

Gran congreso de investigación

Esta conferencia fue precedida por la inauguración de la tercera Edición del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas en el Auditorio “Dr. Luis Garibay”; encuentro, que se denominó, “Ciencias Sociales en la Globalización y la Sostenibilidad”, realizado el 25 y 26 de octubre.

El Decano del área, Mtro. Ángel Israel Muñoz Hernández, inauguró este evento, en el que manifestó que se realiza para acercar a los jóvenes, además de a su carrera, a profundizar en diversos conocimientos.

“Es una oportunidad de aprender a preguntar, conocer y aprender otra habilidad, que es investigar, los invitó a qué la aprovechen al máximo, porque puede ayudarlos en su vida profesional. Felicidades ya que es el tercer año de vida de este evento”, apuntó.

Por dos días, los investigadores participaron en la presentación de proyectos y carteles, hubo conferencias y los estudiantes aprenden nuevas herramientas de investigación aplicadas al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) en diversos talleres.