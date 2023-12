Reciben a estudiante del Cobaez en Olimpiada de Matemáticas

Zacatecas, Zac- Juan Eduardo López García, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), plantel Ojocaliente, logró mención honorífica en la ceremonia de premiación Pierre Femat de la XXV Olimpiada de Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Física y Matemáticas.

Mirna del Rocío Garza Ramírez, directora general del Cobaez, se dijo orgullosa de ver los resultados que obtienen los estudiantes de bachillerato, ya que eso da muestra de que las y los docentes están comprometidos con la educación y los jóvenes responden satisfactoriamente.

“Nuestros estudiantes reciben una educación integral, donde se privilegia el pensamiento crítico y matemático; les impulsamos para que compitan en diferentes áreas de conocimiento, con la finalidad de que intrecambien experiencias, superen conflictos y logren sus metas”, comentó Mirna Garza.

El Gobierno de Zacatecas tiene especial atención en las y los jóvenes; por ello, capacita y fortalece los talentos de las y los estudiantes destacados en diferentes áreas.

Juan Eduardo López García señaló que una de sus fortalezas, para destacar en el proceso y desempeño de la competencia académica, fue su manera de ingeniarse para resolver los problemas y cómo los visualiza, ya que, al razonar y observar con atención, logra resolver las ecuaciones matemáticas.

“Desde pequeño me gustaron las figuras geométricas y las matemáticas, me la pasaba dibujando polígonos y triángulos, por lo que, a través del apoyo de mi familia y el Colegio de Bachilleres, he logrado destacar y ganar en la etapa de selección”, comentó Eduardo López.

Para el joven estudiante, las matemáticas no son difíciles ni aburridas, lo único que se requiere es prestar suficiente atención y dedicarle un poco de tiempo por la tarde para lograr entender los problemas.

“Estoy muy agradecido y contento con la comunidad Cobaez, ya que me felicitan y motivan para seguir adelante y continuar echándole ganas, porque, a veces, sí llega la desmotivación, pero el hecho de que mis amigos y maestros me apoyen y me den ánimos, es como he logrado sacar el proceso adelante”, concluyó.