Nombran a Rita Rocío Quiñonez de Luna  como Presidenta Municipal de Fresnillo

Zacatecas, Zac.-Constituidos en Colegio Electoral y con 22 votos a favor, el Pleno de la Asamblea designó a la Lic. Rita Rocío Quiñonez de Luna como Presidenta Municipal Sustituta de Fresnillo, Zacatecas, luego de que el Pleno de la Asamblea aprobó con 23 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el dictamen de la Comisión de Gobernación mediante el cual sometió a consideración de las y los diputados, la terna integrada por las ciudadanas Juana Velia Ramos Rodríguez, Rita Rocío Quiñones de Luna, y Ma. Dolores Moreira Coronel.

Centro Estatal de Sanciones Administrativas

Con 16 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones fue aprobado el dictamen por el que se reforman diversos ordenamientos estatales que versan sobre la creación y funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas, así como la incorporación en la legislación estatal de la nomenclatura de la Policía Responsable de Tránsito y Vialidad en el Estado, hoy denominada de Seguridad Vial.

Durante la discusión en lo general, participó para hablar a favor del dictamen el diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba.

Al momento de registrarse la discusión en lo particular, el diputado Ernesto González Romo presentó una reserva para modificar los Artículos 36, 125 Septies y 125 Octies del decreto primero que modifica la Ley de Transporte, Tránsito y vialidad del Estado de Zacatecas.

El diputado Jehú Eduí Salas Dávila se registró para habar a favor de la reserva presentada. Finalmente el dictamen fue aprobado con la reserva planteada por el diputado González Romo.

INICIATIVAS

Ejecutar de forma correcta la Ley para Regular Establecimientos dedicados a la Compra, Venta y Acopio de Material Susceptible de ser Reciclado o Reutilizado

La diputada Ana Luisa del Muro García propuso una iniciativa mediante la cual plantea exhortar a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas y a los 58 Ayuntamientos de la entidad, para que ejecuten de manera correcta la Ley para Regular Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta y Acopio de Material Susceptible de ser Reciclado o Reutilizado en el Estado de Zacatecas, especialmente en aquellos que manejan partes y autopartes de automóviles conocidos como yonkes o deshuesaderos, con la finalidad de corroborar que operen de forma correcta, que no dañen el medio ambiente, que no invadan la vía pública, así como para supervisar que no utilicen artículos de procedencia ilícita.

Con el llamado propuesto, no se busca prohibir este tipo de establecimientos mercantiles, aseguró la legisladora Ana Luisa del Muro García, sino que, por el contrario, se busca que continúen operando, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por las disposiciones normativas vigentes, especialmente en lo que respecta al cuidado del medio ambiente y a la salud de las personas.

Solicitud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

La diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza presentó una iniciativa que propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura del Estado de Zacateas, para que dentro del dictamen correspondiente del Presupuesto de Egresos para el año 2024 se contemple la solicitud del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud.

La legisladora insistió en que para poder construir un sistema de salud integral, se debe iniciar por brindarle al personal condiciones laborales adecuadas para realizar su trabajo, por lo que un aspecto fundamental es que se considere dentro del presupuesto de egresos del año 2024 las prestaciones de las y los trabajadores de salud que año con año deben ser pagadas y que van a cargo de la parte estatal.

Salud Mental

El legislador Nieves Medellín Medellín presentó en conjunto con las diputadas y diputados Roxana del Refugio Muñoz González, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Violeta Cerrillo Ortiz, Imelda Mauricio Esparza, Armando Delgadillo Ruvalcaba, Susana Andrea Barragán Espinosa y Georgia Fernanda Miranda Herrera, una iniciativa que plantea armonizar la Ley de Salud del Estado de Zacatecas con lo que dispone el marco normativo federal en cuanto a principios, acciones y obligaciones que conlleva esta reforma en materia de salud mental.

La reforma propuesta, expuso el diputado Medellín Medellín, contribuye a gozar del más alto nivel posible de salud mental, respeta el derecho a ejercer la capacidad jurídica de las personas sin discriminación, y sienta las bases mínimas para establecer la salud mental y la prevención de adicciones, como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de salud, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en derechos humanos signados por el Estado mexicano.

Ley de Interculturalidad y Hospitalidad del Estado

En voz del diputado José Juan Estrada Hernández, el grupo parlamentario del PRI propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Interculturalidad y Hospitalidad del Estado, la cual establece, dentro del ámbito de su competencia, los principios rectores y ejes temáticos con los que el Gobierno del Estado debiera coadyuvar a la política en materia migratoria.

La iniciativa de Ley propuesta, hace hincapié en los derechos humanos como principio básico y una cuestión inalienable al ser humano, que no se puede arrebatar y que, sobre todas las demás cosas, se debe garantizar, aseguró el diputado Estrada Hernández; igualmente, dijo, se elaboró bajo el antecedente que define la migración como un fenómeno caracterizado por su complejidad y que, por lo tanto, se requiere un tratamiento integral para atenderlo en sus magnitudes de origen, tránsito, destino, retorno de migrantes y de una diáspora zacatecana que se distingue por sus contribuciones al bienestar y progreso de las familias zacatecanas, así como de nuestra propia entidad en su conjunto.

Homicidio calificado en contra de niñas, niños y adolescentes

En su oportunidad, el diputado Xerardo Ramírez Muñoz propuso adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar el homicidio en contra de niñas, niños y adolescentes, fenómeno que dijo, debe castigarse con una sanción ejemplar, ya que el objetivo final es el proteger la vida de niñas, niños y adolescentes ante la violencia criminal y en específico, ante los homicidios, ya que son los más vulnerables a la violencia.

La propuesta es incluir en el ordenamiento, que comete el delito de homicidio calificado en contra de niñas, niños y adolescentes, quien de manera dolosa prive de la vida a un menor de dieciocho años; y quien cometa el delito de homicidio en contra de niñas, niños o adolescentes, se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a dos mil días multa.

DICTÁMENES

Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2024

La Comisión Legislativa de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, dio a conocer los dictámenes de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 de los municipios de Atolinga, El Plateado de Joaquín Amaro, Genaro Codina, Ojocaliente, Pinos, Luis Moya, Gral. Francisco R. Murguía, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Trancoso, Villa García, Susticacán y Villa Hidalgo, todos del estado de Zacatecas.

Desincorporación a favor de la Guardia Nacional

Quienes integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, hicieron del conocimiento del Pleno el dictamen por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado desincorporar de su patrimonio un predio propiedad de Gobierno del Estado, ubicado sobre la carretera Zacatecas-Villanueva, en el Municipio de Zacatecas, para su posterior enajenación en modalidad de donación a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una Coordinación Estatal de la Guardia Nacional.

En el apartado de asuntos generales se registraron para participar la diputada y diputado Zulema Yunuén Santacruz Márquez y Armando Juárez González.

Agotado el orden del día, el presidente de la mesa directiva, diputado Herminio Briones Oliva, citó a las y los diputados para el 13 de diciembre a las 11:00 horas para Sesión Solemne.