Integran la moda al Festival de Día de Muertos 2025, con Pasarelas de Catrinas

Zacatecas, Zac.- Como parte de las actividades del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, presentará espectaculares Pasarelas de Catrinas, que fusionan el arte, la cultura y la moda, en una de las festividades más emblemáticas de México.

Con el respaldo de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, las pasarelas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de noviembre, a las 19:00 horas, en el majestuoso escenario de la escalinata del Teatro Fernando Calderón, en el corazón del Centro Histórico de Zacatecas.

Estas presentaciones contarán con la participación de reconocidos diseñadores de moda, quienes exhibirán creaciones originales inspiradas en la iconografía tradicional del Día de Muertos.

Los vestuarios rendirán homenaje a la figura de La Catrina, símbolo de esta celebración, incorporando elementos contemporáneos que exaltan la identidad y riqueza cultural del estado.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zacatecas impulsa el talento creativo local y consolida al Festival de Día de Muertos como un evento integral que celebra la vida, la tradición y el arte en todas sus formas.