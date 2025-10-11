En Loreto reciben tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Loreto, Zac., 11 de octubre de 2025.- En un acto de justicia hacia las zacatecanas, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en el municipio de Loreto.

Acompañando por la Delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Adilene Rosales Romero, en este acto, que marca un hecho histórico en la política social del país, el mandatario estatal destacó que este esquema de apoyo representa un acto de justicia social y un reconocimiento a las mujeres trabajadoras de México, quienes han sostenido la economía y la vida familiar a lo largo de muchas generaciones.

“Éste es un momento histórico de justicia. La política social de la Cuarta Transformación es, ante todo, justicia para nuestro pueblo”, expresó el Gobernador David Monreal, quien afirmó que, con Pensión Mujeres Bienestar, hoy se reconoce el trabajo de este sector y se fortalece la economía familiar, porque con este programa se generan bienestar y estabilidad en los hogares zacatecanos.

El mandatario subrayó que, con la implementación de este programa, Zacatecas contará con más de 40 mil beneficiarias, lo que representa una importante derrama económica, puesto que cada beneficiaria recibirá 3 mil pesos bimestrales por este concepto.

Asimismo, el Gobernador David Monreal reconoció que los programas sociales, impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y continuados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han permitido rescatar de la pobreza a más de 13 millones de familias mexicanas.

Por su parte, la Delegada Adilene Rosales Romero agradeció el acompañamiento del Gobernador David Monreal Ávila y reafirmó el compromiso del Gobierno de México con las mujeres de Zacatecas.

«Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum cumple su palabra: todas las mujeres de 60 a 64 años contarán con una pensión como reconocimiento a su vida de trabajo y cuidado de las hijas, de los hijos y de sus hogares», expresó.

El programa Pensión Mujeres Bienestar se suma a las acciones federales que garantizan el bienestar de los sectores más vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores, estudiantes y personas con discapacidad, con lo que se consolidan los derechos sociales como base de la Cuarta Transformación.

En presencia de Laura Teresa Bocanegra Morales, subdelegada de Programas del Bienestar en la región sureste de Zacatecas, de manera simbólica, recibieron su tarjeta Amelia García Ríos, Rebeca Valencia Martínez, Irene Martínez Martínez y Martha Elba Esparza Dávila, quienes son parte de las más de 2 mil 400 mujeres beneficiarias en esta región.