Ofrecen servicios médicos especializados a bajo costo en CREE

Guadalupe, Zac., 10 de octubre de 2025.- En cumplimiento al compromiso del Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, de garantizar el acceso a la salud de las familias zacatecanas, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado en el municipio de Guadalupe, continúa brindando servicios médicos especializados a bajo costo.

Gracias al respaldo de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, las familias se ahorran miles de pesos en estudios especializados, como el electroencefalograma, una prueba fundamental para diagnosticar diversos trastornos neurológicos.

El Subdirector del CREE, Christian Alan Flores Rodríguez, explicó la importancia de este estudio y su impacto en la salud de la población; sirve para medir las ondas cerebrales y detectar enfermedades como trastornos del sueño, epilepsia, convulsiones, entre otros.

“Este estudio, que en clínicas privadas tiene un costo aproximado de entre 3 mil y 5 mil pesos, gracias a la gestión de la Presidenta Honorífica del SEDIF, la señora Sara Hernández de Monreal, se encuentra disponible en el CREE por un monto de entre 130 y 500 pesos”, agregó.

Enfatizó en que las y los pacientes deberán presentar la indicación médica para proceder a realizar el estudio, a través de los técnicos capacitados de este centro.

Invitó a la ciudadanía a acercarse al centro médico, ubicado en calle González Ortega 13, en el centro del Pueblo Mágico de Guadalupe, con un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el bienestar de las y los zacatecanos, al facilitar el acceso a diagnósticos y tratamientos especializados a precios accesibles, y contribuye a construir una sociedad más equitativa e incluyente.