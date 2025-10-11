Rehabilitan techo de templo de Guadalupito

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, a través de Secretaría de Obras Pública, rehabilitó la azotea del templo de Nuestra Señora de Guadalupe (Guadalupito), ubicada en el municipio de Zacatecas, con el propósito de rescatar su grandeza y majestuosidad.

Como parte de la rehabilitación, trabajadores de la dependencia colocaron más de 4 mil 724 piezas de piso de barro rústico color ámbar, lo que implica minuciosidad en las labores.

Además, se aplicó aditivo, impermeabilizante y sellador para evitar afectaciones en el recinto y que las y los visitantes puedan acudir con seguridad.

Con estas acciones el Gobernador David Monreal Ávila rescata y resalta el patrimonio histórico y cultural de las y los zacatecanos, para que zacatecanos y turistas disfruten de su visita a este templo, cuya construcción se remonta al año de 1891.