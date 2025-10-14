Difunden acciones de prevención de violencia sexual en UAZ

Zacatecas, Zac.- Como parte de la Campaña de Socialización del Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Sexual, la Coordinadora de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Liliana Angélica Vélez Rodríguez, visitó a la comunidad de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE).

Al iniciar su conferencia, la coordinadora señaló que esta campaña busca que tanto estudiantes, como docentes y personal administrativo conozcan el protocolo, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente cualquier violencia dentro de la institución y garantizar un ambiente seguro para toda la comunidad universitaria.

Vélez Rodríguez explicó que el documento busca ir más allá del acoso y hostigamiento para abordar todas las formas de violencia sexual. Su propósito es establecer principios claros y un marco de acción basado en la perspectiva de género y los derechos humanos, garantizando una respuesta institucional sensible y eficiente.

En este sentido, dio a conocer que la estructura encargada de implementar los mecanismos de atención y prevención estará conformada por la Coordinación de Igualdad, la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Sexual y los Comités de Primer Contacto, los cuales se integrarán en cada área académica y administrativa de la UAZ, con representación de los tres sectores de la institución: alumnos, docentes y administrativos.

Cabe destacar que en el acto también se realizó la entrega individual de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, una herramienta informativa para concientizar sobre los derechos fundamentales de las mujeres.