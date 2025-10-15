Concluye entrega-recepción de TSJEZ a Tribunal de Disciplina Judicial

Zacatecas, Zac.- En un hecho sin precedentes para el Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo un evento que marca un nuevo capítulo en la historia de la justicia zacatecana, la entrega oficial de funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado al Tribunal de Disciplina Judicial.

Este acto representa el compromiso del Poder Judicial con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad, en cumplimiento con las reformas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución del Estado de Zacatecas.

Durante el evento, los magistrados presidentes Carlos Villegas Márquez (TSJEZ) y José Luis Hernández Ugalde (TDJ) firmaron el acta de entrega-recepción, que incluye documentos como el Marco Jurídico y Plan de Trabajo, la Relación de Asuntos Pendientes, la Relación de Archivos Digitales, el Informe de Labores y los Expedientes en Trámite.

Estas acciones forman parte del proceso de transición judicial, mediante el cual el Tribunal de Disciplina Judicial asumirá las funciones de vigilancia, control y sanción dentro del Poder Judicial, mientras que el Órgano de Administración Judicial se encargará de las tareas administrativas y de carrera judicial.

En su mensaje, el Magistrado Carlos Villegas Márquez reconoció el trabajo y compromiso de las y los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, así como del Órgano Interno de Control, cuya participación permitió que este proceso se realizara de forma ordenada, transparente y profesional.

“Este nuevo Tribunal tendrá una función esencial, preservar el prestigio y la legitimidad del Poder Judicial, mediante un ejercicio disciplinario imparcial, objetivo y sustentado en los principios del debido proceso”, destacó Villegas Márquez.

Por último, expresó que el Tribunal de Disciplina Judicial está integrado por personas con trayectorias limpias, alto sentido ético y compromiso con la ciudadanía, capaces de fortalecer la confianza pública en la justicia zacatecana.

Por su parte el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Luis Hernández Ugalde subrayó que este acto marca una primera etapa en la consolidación del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que permitirá; conocer el acervo documental y los avances en materia de disciplina judicial, reconociendo el profesionalismo y compromiso del Poder Judicial.

Al igual, identificar los recursos y necesidades del nuevo órgano para el cumplimiento de sus funciones y revisar los acuerdos y proyecciones derivados de la reforma judicial y su impacto presupuestal.

Finalmente, el Magistrado Hernández Ugalde resaltó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial representa uno de los pilares de la reforma judicial, al fortalecer la supervisión, evaluación y control interno dentro del Poder Judicial, con el propósito de mejorar la administración de justicia y consolidar el Estado de Derecho en Zacatecas.