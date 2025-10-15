Estudiantes UAZ organiza centro de acopio en apoyo a damnificados de Veracruz

Zacatecas, Zac.- Ante la lamentable situación que enfrenta la zona norte de Veracruz, a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones, el Movimiento Estudiantil (MOVES) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se solidariza y convoca a la comunidad universitaria y sociedad en general a reunir víveres en apoyo a las personas damnificadas de Poza Rica y municipios aledaños como Ilamatlán.

Los alumnos informaron que los centros de acopio recibirán donativos desde hoy y hasta el 19 de octubre. Se estarán recolectando alimentos enlatados y no perecederos como atún, sopas y vegetales; agua embotellada; productos de higiene personal y de gestión menstrual; artículos de limpieza; ropa y calzado en buen estado; alimento para mascotas, así como desinfectantes como cloro y tintura de yodo al 2%, entre otros.

Para trasladar la ayuda humanitaria, los integrantes del Movimiento entregaron un oficio al Gobierno del Estado para solicitar el apoyo de un helicóptero, debido a que actualmente no hay acceso por carretera hacia las comunidades afectadas.

Las personas interesadas en apoyar pueden llevar sus donativos a diversos puntos de la UAZ, entre ellos: Campus Siglo XXI, Salud Pública, Unidad Académica Preparatoria Programa II, Ingeniería, Derecho, Nutrición y otras unidades.

También pueden dejar sus aportaciones en la caseta de entrada del Campus Siglo XXI, para mayor comodidad. Asimismo, se estarán recibiendo donaciones a lo largo del día en el CASE, el comedor de Ingeniería y el edificio de Posgrados de Historia.

Es importante resaltar que la Unidad Académica Preparatoria también abrió centros de acopio en todos sus planteles, con el propósito de ampliar la red de ayuda.

Para conocer los horarios y ubicaciones exactas de los centros de recolección, se invita a las y los interesados a enviar un mensaje a la página de Facebook Movimiento Estudiantil UAZ.