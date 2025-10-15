Se coordinan para trabajar senadora migrante y Sezami

Ciudad de México.- Al reunirse con la primera Senadora migrante en la historia de México, en el Congreso de la Unión, Karina Isabel Ruiz Ruiz, el titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), Iván Reyes Millán, socializó la agenda pública para la gobernanza migratoria que el Gobernador David Monreal Ávila trabaja para el bienestar de la comunidad zacatecana migrante y sus familias.

En esta reunión, el funcionario estatal detalló actividades en las que se trabaja, fruto de la corresponsabilidad compartida entre el sector migrante y el Gobierno de Zacatecas, a través de programas, acciones y servicios que han colocado al estado como un ejemplo nacional de políticas integrales e incluyentes.

Como parte de algunos acuerdos, establecieron trabajar de manera conjunta para fortalecer su participación legislativa activa y decisiva en la vida pública de Zacatecas y del país, al presidir él la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM), que integra 29 entidades federativas; Reyes Millán le agradeció su respaldo en la comparecencia legislativa, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Actividades del Gobernador David Monreal Ávila.

Karina Ruiz emigró a los 12 años de edad a EE.UU, beneficiaria del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados de la Infancia); es Licenciada en bioquímica por la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, es científica y activista mexicana, ha impulsado la educación y defensa de las y los jóvenes dreamers.