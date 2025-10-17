Alertan de consecuencias a la salud pulmonar por uso de vapeadores

Los vaporizadores o “vapes”, que en muchas ocasiones se presentan como una supuesta alternativa para dejar de fumar, son señalados como causa directa de daños a los pulmones y otras afectaciones al cuerpo de quien lo consume.

Así lo señaló el Dr. Gerardo Díaz Sánchez, Especialista en Psiquiatría y académico, en su conferencia “Abuso de alcohol, tabaco y vapeadores”, realizada en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) con la finalidad de prevenir adicciones en jóvenes.

El académico compartió que actualmente se tiene un brote reportado Lesión Pulmonar Asociada al Vape (EVALI, por sus siglas en inglés) y se ha descubierto que este dispositivo puede generar daño pulmonar.

“En noviembre de 2019, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, reportó un brote de 2 mil 668 casos de EVALI y 68 muertes confirmadas por la lesión pulmonar. La edad promedio de estos casos fue de 35 años”, dijo en su ponencia.

Además, apuntó otros síntomas agudos de EVALI. Como que las personas con este padecimiento presentan tos seca, dolor torácico, dificultad respiratoria por hipoxemia, que pueden progresar a insuficiencia respiratoria aguda.

Los casos graves requieren oxígeno suplementario, intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Desafortunadamente, en algunos casos se puede presentar la muerte.

¿Cómo afecta el vapeo?

El vapeo puede afectar el cuerpo de otras maneras, tales como:

Aparato Respiratorio: Genera daño y provoca dificultades para respirar.

Genera daño y provoca dificultades para respirar. Sistema Cardiovascular: Riesgo de aterosclerosis, infartos y embolias.

Riesgo de aterosclerosis, infartos y embolias. Aparato Reproductor Masculino: Disminuye la masa testicular y causa alteraciones en la testosterona.

Disminuye la masa testicular y causa alteraciones en la testosterona. Oncología: Puede generar tumores malignos en el pulmón, piel, peritoneo, intestino y vejiga.

Puede generar tumores malignos en el pulmón, piel, peritoneo, intestino y vejiga. Salud Bucal: La cavidad bucal también presenta daños importantes relacionados con alteraciones de la microbiota normal.

La cavidad bucal también presenta daños importantes relacionados con alteraciones de la microbiota normal. Embarazo: En el embarazo, puede registrar riesgo de malformaciones congénitas y retraso de la implantación del embrión en el útero.

En el embarazo, puede registrar riesgo de malformaciones congénitas y retraso de la implantación del embrión en el útero. Riesgo de Explosiones: Hay reportes de riesgo de explosiones, causando laceraciones en el rostro, pérdidas de piezas dentarias y falanges, perforaciones en el paladar y fractura de mandíbula.

Los daños mencionados se deben a que el vaporizador tiene sustancias tóxicas que vulneran la salud de quien “vapea”.

“Estos vapeadores están compuestos por diversas sustancias, pudiendo tener hasta 80 componentes. Entre ellos se encuentran nicotina, glicerina y propilenglicol”, dijo EL Dr. Díaz Sánchez.

Contiene también componentes Inhalados (Aerosoles) y otras sustancias como el formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas y metales como zinc, cromo y níquel. Los metales frecuentemente provienen del calentamiento de propilenglicol o de la batería.

Además, los vapeadores esconden componentes como dimetil éter, propionato de etilo, alcohol bencílico, linalol, mentol y eugenol.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México el 17% de los adolescentes entre 10 y 19 años han probado el vapeo, y el 5% lo usa. A nivel mundial, de la Organización Mundial de la Salud señala que en el Mundo más de 100 millones de personas vapean actualmente.