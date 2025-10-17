Estudiantes de Física UAZ logran bicampeonato en Hackathon por el Bienestar

Zacatecas, Zac.- El talento y la innovación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, volvieron a destacar a nivel estatal, luego de que los estudiantes de la Unidad Académica de Física, Fernando Luna Álvarez, Alfonso Astrain Ortega, Karen Jannette Rivas Olvera y Jesús Antonio Cruz Monreal, obtuvieran el primer lugar en el Hackathon por el Bienestar 2025 con el proyecto “AgroPhys: al rescate del campo zacatecano”, convirtiéndose en bicampeones del certamen.

Luego de un arduo trabajo de deliberación, el jurado decidió reconocer como mejor proyecto al de los alumnos de la UAZ, el cual propone implementar un agente nanopicida basado en nanopartículas de plata con propiedades antimicrobianas y antifúngicas, capaz de proteger los cultivos y mejorar la productividad agrícola en el estado.

El equipo fue asesorado por los docentes universitarios Sara del Rocío Ruelas Díaz y Arturo Agustín Ortiz Hernández, quienes acompañaron el proceso de diseño y validación de la propuesta científica.

Cabe destacar que este año el Hackathon reunió a 138 emprendedores zacatecanos organizados en 22 equipos de distintas instituciones educativas, quienes desarrollaron proyectos enfocados en agroindustria, comercio y servicios, minería y desarrollo tecnológico, con el objetivo de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la generación de soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar social.