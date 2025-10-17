Reciben menores nacidos en EEUU documentos de identidad apostillados

Sombrerete, Zac.- La administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), la Coordinación General Jurídica (CGJ) y la Dirección General de Registro Civil, entregó 66 apostillas de actas de nacimiento estadounidenses, traducción e inserción de documento de nacionalidad mexicana a hijas e hijos de migrantes zacatecanos, nacidos en Estados Unidos.

En este municipio se hizo la entrega simbólica de 21 de los 66 documentos, como parte de la política pública del Gobierno estatal, de atención al zacatecano migrante y sus familias, que tramitaron gratuitamente para niños y niñas nacidos en Texas, Oklahoma, Wisconsin, California, Norte de Carolina, Colorado, Illinois y Venada, en Estados Unidos (EEUU).

Los 66 menores son 43 mujeres y 23 hombres, que recibieron sus actas americanas, traducción, inserción a la nacionalidad mexicana y su Clave Única de Registro de Población (CURP); ellos radican con sus padres en 15 municipios, tales como: Vetagrande, Sombrerete, Trinidad García de la Cadena, Villa de Cos, Río Grande, Genaro Codina, Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Ojocaliente, Loreto, Villanueva, Morelos, Tlaltenango y Valparaíso.