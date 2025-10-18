Dignifican espacios educativos con participación de padres y docentes

Guadalupe, Zac.- Más de 900 alumnas y alumnos fueron beneficiados con acciones del programa Dignificación de Escuelas del Bienestar, realizadas en la Escuela Secundaria General José Árbol y Bonilla, del municipio de Guadalupe, como parte de las políticas públicas implementadas por el Gobernador David Monreal Ávila para consolidar el rescate de los espacios educativos.

“Todo lo hacemos por nuestros hijos”, mencionó María Esparza, madre de familia que participó en la jornada de rehabilitación, al igual que cientos de padres y madres que se sumaron, con brocha en mano, escobas y palas, a los trabajos de mejoramiento de la secundaria.

Las acciones que se llevaron a cabo fueron entrega de mobiliario, rehabilitación con pintura de interior y exterior (acrílica y esmalte), impermeabilización, pintura de cancelería, reparación de sanitarios, aplicación de cinta antiderrapante y limpieza general.

En la jornada de dignificación participaron también docentes y directivos de la secundaria, trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Zacatecas y personal del Ayuntamiento de Guadalupe.