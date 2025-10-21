Estudiante de Cobaez representará a México en Olimpiada Matemática Internacional

Zacatecas, Zac.- Estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) formará parte de la selección mexicana para representar al país en la International Junior Math Olympiad, a celebrarse del 8 al 20 de diciembre, en Shenzen, China.

Jesús Alejandro Mauricio Mejía, alumno de quinto semestre del Plantel Villa González Ortega y originario de este mismo municipio, fue seleccionado por su habilidad, talento y dedicación en las ciencias exactas.

El Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, expresó su reconocimiento al logro obtenido; “éxitos como éste reflejan el compromiso académico de las y los estudiantes, así como el acompañamiento docente y el respaldo familiar que hacen posible que el talento trascienda fronteras”.

Jesús Alejandro, dijo el Director, es un ejemplo de que la excelencia se construye con constancia, disciplina y visión; “a nombre del Cobaez, celebramos este triunfo y deseamos el mayor de los éxitos a las y los jóvenes que ponen en alto el nombre de Zacatecas y de México”.

Este logro también parte del apoyo y compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, quien impulsa la educación de excelencia a través de la Secretaría de Educación, encabezada por Gabriela Pinedo Morales, con lo que se refrenda la apuesta por el talento juvenil y la proyección del estado en escenarios nacionales e internacionales.