La UAZ convoca a integrar la 6ª Generación de Estudiantes Promotores de la Salud Mental

Zacatecas, Zac.,-La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Secretaría Académica y en coordinación con la Unidad Académica de Psicología (UAP), invita a las y los estudiantes a formar parte de la 6ª Generación de Estudiantes Promotores de la Salud Mental.

En entrevista, el secretario académico, Hans Hiram Pacheco, acompañado por el coordinador de Vinculación de la UAP, Tomás Moreno Zamudio, destacó que el programa se estructura en diez acciones estratégicas orientadas a atender problemáticas que afectan la vida universitaria, como el manejo del estrés, procesos de duelo y síntomas depresivos, entre otros.

Pacheco subrayó que no es necesario contar con formación en Psicología ni brindar atención clínica para participar. Las y los estudiantes seleccionados recibirán una capacitación integral que les permitirá desempeñar funciones clave de acompañamiento y orientación dentro de sus espacios académicos.

La convocatoria para esta sexta generación permanece abierta. Hasta el momento, se han registrado 90 estudiantes provenientes de 27 unidades académicas de la UAZ, lo que refleja el creciente interés por fortalecer el bienestar emocional en la comunidad universitaria.

Finalmente, el secretario académico hizo un llamado a la comunidad estudiantil y docente para sumarse a la difusión del programa, con el objetivo de contar con al menos uno o dos promotores por grupo o aula, y así consolidar una red sólida de prevención y apoyo en toda la universidad.