Se preparan los vestuarios para el Desfile de Día de Muertos

Zacatecas, Zac.- Como parte de los preparativos para el esperado Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, trabaja intensamente en el diseño y elaboración de los vestuarios que serán lucidos durante el Gran Desfile, que se celebrará el próximo 31 de octubre, por las principales calles de la capital zacatecana.

Con el respaldo y compromiso de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, se lleva a cabo la confección de estos vestuarios en la Maquila, donde manos zacatecanas imprimen creatividad, pasión y talento en cada prenda.

Inspirados en la elegancia de la época barroca, estos trajes incorporan una vibrante paleta de colores que da vida a la tradición, fusionando el arte clásico con la riqueza cultural del Día de Muertos.

Cada atuendo está completamente armado e incluye sombreros, collares y accesorios únicos, así como figuras pintadas a mano por el propio personal, convirtiendo cada pieza en una obra de arte.

María del Refugio Pinedo y Juana María Solís Ibarra, junto con el equipo de trabajo de esta área, con dedicación y amor por la tradición, confeccionan cada prenda con esmero, asegurando no sólo calidad y durabilidad, sino también un sello distintivo que quedará grabado en la memoria de quienes vivan esta gran celebración.