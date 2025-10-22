Fortalecen políticas de atención en favor de menores embarazadas

Villa González Ortega, Zac..- Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención, prevención y acompañamiento integral a niñas y adolescentes embarazadas o madres, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, llevaron a cabo, en este municipio, las Jornadas de Atención Ruta NAME “Acompañar, cuidar y creer en su futuro”.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que, con estas jornadas, se busca consolidar el compromiso institucional del Estado de Zacatecas y sus municipios en la implementación de la Ruta NAME.

Además, dijo, con ello se articulan los esfuerzos de las instituciones estatales y municipales que conforman el Sistema de Protección, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y adolescentes, y se promueven espacios de escucha, orientación, salud, educación y protección social.

Fátima Soriano Canizalez, secretaria ejecutiva de SIPINNA, quien encabezó las jornadas en este municipio, en representación del Secretario General de Gobierno, explicó, a las y los adolescentes, que la Ruta NAME es un mecanismo de atención integral a niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años de edad.

Les habló de la importancia de la prevención de los embarazos y del cuidado que deben asumir en este renglón.

El mensaje: acompañar, cuidar y creer en su futuro, representa el compromiso de todas las instituciones participantes de ofrecer acompañamiento emocional, atención integral y oportunidades de desarrollo, reconociendo la dignidad y los derechos de cada niña y adolescente.

Como parte de las Jornadas se instalaron módulos informativos y de servicios sobre salud, educación, apoyos sociales y protección; se efectuaron sesiones de orientación psicológica y de acompañamiento emocional.

Igualmente, se ofrecieron charlas preventivas y educativas sobre derechos sexuales y reproductivos, vinculación institucional para garantizar seguimiento integral de los casos detectados y participación de niñas, adolescentes y madres jóvenes de distintas comunidades del municipio.