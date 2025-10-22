Zacatecas se mantiene como líder nacional en minería, según datos del INEGI

Zacatecas, Zac..- Zacatecas continúa su consolidación como el corazón minero de México, al mantenerse como líder nacional en la producción de oro, plata, plomo y zinc, y ocupar el segundo lugar en cobre, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a la producción minera de agosto de 2025.

El estado registró una variación anual positiva de 16.9 por ciento en la producción de oro y de 8.3 por ciento en la producción de plata, con lo que consolida su liderazgo en metales preciosos, frente a entidades mineras como Sonora, Durango y Chihuahua.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que estos resultados son muestra del trabajo coordinado que impulsa el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el Gobernador David Monreal Ávila, para fortalecer un sector estratégico que genera empleos, derrama económica y desarrollo en las regiones mineras del estado.

“Zacatecas mantiene su liderazgo nacional, gracias a la confianza de las empresas, la estabilidad económica y la visión de nuestro Gobernador David Monreal para consolidar una minería moderna, sustentable y comprometida con las comunidades. Seguiremos con el impulso de las condiciones necesarias para que este sector continúe en crecimiento y aporte al bienestar de las y los zacatecanos”, señaló el funcionario.

La Secretaría de Economía refrenda su compromiso con el desarrollo de una minería responsable e innovadora, que prioriza la sostenibilidad ambiental y la vinculación social; con ello, reafirma que Zacatecas es y seguirá siendo referente nacional e internacional en la industria minera.