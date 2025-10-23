Avanza Zacatecas en consolidación de objetivos de la Agenda 2030

Zacatecas, Zac.- Para reforzar la política de desarrollo y bienestar impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la Coordinadora Estatal de Planeación, María Elena Pérez Ortiz, se reunió con el Director del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, Mario Díaz, con quien acordó fortalecer la coordinación intergubernamental para avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante la reunión virtual, la titular de planeación destacó que en esta administración se ha logrado establecer criterios homogéneos para la definición de programas presupuestarios que contribuyan al cumplimiento de los objetivos marcados en la Agenda 2030.

Para este próximo ejercicio fiscal 2026, en el anteproyecto de egresos, se han vinculado 48 programas presupuestarios, a través de 25 dependencias estatales; se contemplan 200 actividades a ejecutarse.

En la reunión se reconocieron los importantes avances en la entidad con vísperas a la elaboración y presentación de los Informes Locales Voluntarios sobre la implementación de la Agenda 2030, que serán presentados en un foro político de alto nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU.

Entre los objetivos que deben cumplirse y los cuales están alineados al Plan Estatal de Desarrollo se encuentra acciones para garantizar la paz, la justicia e igualdad sustantiva, la reducción de las desigualdades, brindar educación de calidad, hambre cero, agua limpia, energía asequible, así como establecer alianzas para alcanzar los objetivos, entre otros.