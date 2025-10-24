Capacita UAZ a prestadores de servicios turísticos en manejo de redes sociales

Zacatecas, Zac.- Prestadores de servicios turísticos del Pueblo Mágico de Guadalupe, Zacatecas, se capacitan en “Manejo de redes sociales”, impartida por el Ingeniero Computacional, con una trayectoria que combina la tecnología, la cultura y la educación, además, docente investigador de la Unidad Académica de Historia (UAH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), José Rafael Hernández Alejo.

Lo anterior, a través de la de la Unidad Académica de Historia de la UAZ; el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ; la subdirección de Turismo del Pueblo Mágico de Guadalupe; y la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas (SECTUR).

La coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, en su mensaje de inauguración de trabajos, señaló el compromiso de continuar impulsando una vinculación con la sociedad a través eventos académicos y formativos que fortalecen a nuestro quehacer diario de trabajo; y, por último, reconoció la valiosa participación del instructor como una profesional, con compromiso con la innovación social y su dominio tanto del desarrollo de software como del diseño visual y la gestión de infraestructura digital.

El propósito del curso fue capacitar a prestadores de servicios turísticos en el uso estratégico de las redes sociales y herramientas digitales, incluyendo inteligencia artificial para mejorar su visibilidad, atraer nuevos clientes y fortalecer la identidad cultural y turística de sus negocios en entornos digitales.

Durante la actividad, se abordaron temas sobre: marketing digital turístico, Estrategias de redes sociales para el sector turístico, Selección de plataformas y creación de contenido, Publicidad digital para el turismo, y Análisis y métricas de desempeño.

En el evento académico estuvo presente; Alba Verónica Dena, subdirectora de Turismo del Pueblo Mágico de Guadalupe, Zacatecas; Leticia Zavala Contreras del Departamento de Capacitación de la SECTUR; y por la UAZ, la coordinadora de Vinculación de la UAZ, María Argelia López Luna, y la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.