Jóvenes de programa Reconecta con la Paz conocen historia y funciones de TSJEZ

Zacatecas, Zac.- Jóvenes beneficiarios del Programa “Reconecta con la Paz”, fueron recibidos por la Magistrada Verónica Muñoz Robles, Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y el Ingeniero Mario Muñetones Galindo, Enlace de este Programa con las demás instancias operadoras, para conocer las instalaciones del edificio que alberga al TSJEZ y saber cuáles son las funciones de los juzgados, la labor de las y los magistrados y en general la historia y evolución del Poder Judicial del Estado.

En este recorrido estuvieron acompañados por el Cronista del Estado, Federico Priapo Chew Araiza, quien asistió en temas históricos del valioso recinto y el acervo cultural que guarda este emblemático edificio que fue cuna del nacimiento del Estado de Zacatecas.

Por su parte la Magistrada Verónica Muñoz, les extendió un amplio reconocimiento por su valor y compromiso al querer participar en este Programa tan noble “Reconecta con la Paz” que les brinda una segunda oportunidad para mejorar su rumbo en la vida y no dudó en que pronto los verá realizados como profesionistas, que incluso pueden llegar a ocupar un cargo en la impartición de justicia.

Es así que les explicó que el Poder Judicial del Estado tiene 18 distritos judiciales que brindan atención a todo el Estado a través de las materias civil, mercantil, familiar, laboral y penal, además de áreas en apoyo a la función jurisdiccional como son los Centros de Justicia Alternativa y los Centros de Convivencia Familiar Supervisada.

Finalmente les hizo una extensiva invitación a involucrarse con el Poder Judicial y les recordó que ésta es una institución de puertas abiertas encargada de hacer cumplir las leyes.