Se reúnen autoridades con colectivas de búsqueda de personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- En reunión con colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia acordaron las acciones que se emprenderán en la última semana del presente mes.

Acudirán a varios municipios con el propósito de emprender búsquedas forenses y en vida, que permitan ubicar a personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.

En el encuentro quincenal, el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, informó sobre los avances en la conformación del Programa Estatal, mismo que se encuentra en manos de un subcomité especial del Consejo de Planeación de Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ), que ya lo revisa.

Anunció su asistencia a la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda, en el que se abordarán temas importantes como la coordinación con estados, la identificación humana, campañas de toma de muestras, entre otros.

Informó que en lo que va del presente mes se han realizado 28 búsquedas, que han resultado en la localización de dos personas con vida y cuatro hallazgos forenses.

La Subsecretaria de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo Nava, puso a disposición de colectivos acciones de prevención de las redes de Juventudes Constructoras de Paz (JUCPAZ) con el propósito de establecer comunicación con las y los jóvenes, lo que permite prevenir y detectar riesgos.

A la fecha se cuenta con 36 redes y están conformadas por alumnos de secundaria, preparatoria y profesional.

La Fiscalía Especial en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares informó sobre acciones de identificación, que se emprenderán en coordinación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Zacatecas, con la finalidad de que colectivos de la entidad se sumen.