Iniciará acopio de frijol en Zacatecas a partir del 10 de noviembre

Morelos, Zac.– El Gobernador David Monreal Ávila encabezó este sábado la reunión de la Mesa Estatal para la Comercialización de Frijol y fortalecimiento del sector agropecuario en la entidad, en la que ratificó su compromiso de continuar apoyando a este importante grupo campesino, como parte del Plan México, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por Yves Eduardo González Villa, gerente de Planeación y Evaluación para el Bienestar del Gobierno de México, el mandatario zacatecano anunció que, a partir del 3 de noviembre, comenzará la distribución de costales, cuyo costo disminuirá de 8 a 4 pesos por unidad.

El Gobernador David Monreal Ávila explicó que los centros de acopio se encuentran abiertos, aunque actualmente se realiza el intercambio de información y registro de las y los productores. Informó que el acopio formal de frijol iniciará el 10 de noviembre, con un máximo de cinco días para efectuar el pago correspondiente por el producto entregado.

Asimismo, dio a conocer que en Zacatecas están instalados 52 puntos de almacenamiento, y reiteró que el precio referencial del frijol es de 27 pesos por kilogramo, tal como lo anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañaron al mandatario estatal Gerardo Luis Cervantes Viramontes, titular de la Secretaría del Campo (Secampo); el Diputado local Jesús Padilla Estrada; el Presidente Municipal de Sombrerete, Santos Ramiro Hinojoza Aguayo; y representantes de las principales zonas productoras de frijol.

Durante el encuentro, el Gobernador David Monreal destacó que el Plan México, que contempla el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria, se está atendiendo con diligencia en Zacatecas, con resultados exitosos.

En coordinación con la Dirección de Alimentación para el Bienestar, encabezada por María Luisa Albores González, se llevan a cabo acciones conjuntas para lograr el anhelo de la autosuficiencia alimentaria en beneficio de las y los zacatecanos.

Monreal Ávila subrayó la importancia de la participación de las y los productores en la toma de decisiones sobre la agricultura del estado y destacó que las condiciones climáticas recientes han sido favorables, lo que permitirá buenas cosechas no sólo de frijol, sino también de otras hortalizas.

“Nos estamos preparando para lograr, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el deseo de la autosuficiencia alimentaria; y es importante la orientación de la autoridad gubernamental”, expresó el Gobernador David Monreal, tras mencionar que la agricultura es de los sectores económicos más responsables y que más ha crecido durante las últimas dos décadas.

El mandatario estatal destacó que la política social que impulsa su administración, con la reconstrucción, rehabilitación y modernización de la red carretera, la entrega de canastas alimentarias de calidad, la construcción de escuelas, aulas y sanitarios, así como la entrega de útiles escolares, mochilas, zapatos y apoyos para uniformes, contribuye directamente al fortalecimiento del campo zacatecano.

Finalmente, el Gobernador David Monreal señaló que, gracias a la colaboración entre el Gobierno de Zacatecas y Alimentación para el Bienestar, las y los productores de frijol tienen acceso a programas federales de apoyo para la siembra de 2, 3 y hasta 5 hectáreas, con precios de garantía que brindan certidumbre y confianza al sector.