Realiza IEEZ destrucción de documentación electoral

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas llevó a cabo el traslado, destrucción y reciclaje de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Zacatecas 2025, en cumplimiento al acuerdo ACGIEEZ082X2025.

De acuerdo con los lineamientos establecidos, esta actividad debe realizarse una vez concluido el Proceso Electoral y mediante métodos que protejan el medio ambiente. En esta ocasión se destruyeron 18 toneladas con 145 kilogramos de documentación electoral.

En el acto estuvieron presentes el Consejero Presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas; las Consejerías Electorales, Sandra Valdés Rodríguez, Ma. de la Luz Domínguez Campos y Víctor Manuel Trejo Juárez; el Secretario Ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León, así como personal de distintas áreas del Instituto.