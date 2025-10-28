Capacita UAZ a personal de Seduzac sobre ciclo vital de la familia

Zacatecas, Zac.- Dirigido a personal de las oficinas centrales de la Secretaria de Educación, este día, inicio curso de “Ciclo vital de la familia”, impartido por la especialista en psicología y docente investigadora de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ), Laura Hernández Martínez; esto a través del Departamento de Mejora y Desarrollo de la Dirección de Innovación y Gestión Institucional de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Zacatecas; y el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La docente explicó que el propósito del curso es conocer las etapas del ciclo vital de las familias haciendo énfasis en el nido vacío, con la finalidad de generar estrategias de afrontamiento, así como entender los principales elementos de las familias para poder entender su dinámica; se abordaron temas sobre la familia y los diferentes modelos, el ciclo vital de la familia y las técnicas de afrontamiento de la etapa del nido vacío y la vejez.

La especialista enfatizó que la familia como sistema está formado por partes que funcionan conjuntamente para conseguir un propósito compartido o función común; además, explicó que es un intento de identificar las formas y medios de que se valen para mantener un equilibrio o estabilidad y satisfacer necesidades individuales de sus miembros.

En el evento de inauguración de los trabajos, estuvieron presentes por parte de la SEDUZAC, la Subsecretaria de Planeación y Evaluación, Isela Reyna Valdez, la encargada del Departamento de Mejora y Desarrollo, Arlette Cervantes García; y por la UAZ, la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.