Convoca Clínica Universitaria a jornada de sensibilización sobre cáncer de mama

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, la Clínica Universitaria invita a toda la comunidad a participar en una jornada de sensibilización, informó la especialista de este espacio universitario, Jimena Sandoval, especialista en oncología, quien, al tiempo, destacó que la detección temprana es clave para mejorar el pronóstico y la eficacia del tratamiento.

“El cáncer de mama suele avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas. Por eso es fundamental realizar tamizajes periódicos y promover la autoexploración desde edades tempranas”, señaló la especialista.

Durante su intervención, la doctora Sandoval explicó que existen diversos factores de riesgo, como el sedentarismo, el tabaquismo y ciertas condiciones ambientales. Asimismo, compartió recomendaciones prácticas para la autoexploración, subrayando la importancia de realizarla frente al espejo, con la mano sobre la nuca, recorriendo los cuatro cuadrantes de la mama en sentido de las manecillas del reloj, y prestando atención a señales como retracción de piel, dolor, inflamación o cambios en la textura.

La especialista hizo un llamado especial a las mujeres jóvenes: “Esto no tiene edad. Hay que enseñar desde casa, desde muy temprano, a conocerse y cuidarse”.

Como parte de las actividades, se llevará a cabo una conferencia sobre prevención y tratamiento del cáncer de mama el viernes 31 de octubre, a las 12:00 p.m., en el cuarto piso de la Clínica Universitaria. La entrada tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos.

El cierre de la jornada incluirá una rodada en moto y automóvil, que partirá a las 5:00 p.m. desde el punto conocido como “Máquina 30 30”, en un gesto simbólico de unidad y sensibilización.