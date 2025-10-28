Ofrece Ciencias de la Salud jornada vocacional a alumnos de Semestre Integrador

Zacatecas, Zac.- Dirigida a los alumnos del Semestre Integrador del Área de Ciencias de la Salud, con el propósito de brindarles herramientas necesarias para que tengan una elección informada y consciente de su futuro profesional, esta área del conocimiento junto con el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) y el Departamento de Servicios Escolares, lleva a cabo la jornada vocacional “Hablemos de tu futuro: descubre tu vocación”.

El día de hoy los estudiantes acudieron a las Aulas de Trabajo del Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación (COZCyT) a la aplicación de un instrumento vocacional a cargo de personal del CASE, ya que este cuenta con el Programa de Orientación Educativa y Vocacional, así lo expuso la coordinadora del CASE, María Dolores Aldaba Andrade.

Agregó que el instrumento que se les aplica está integrado por varios cuestionarios que reflejan habilidades, hábitos de estudio y tendencia vocacional, lo que les permitirá tener más elementos para definir que carrera elegir.

A nombre del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago, la secretaria académica del Área, Mónica Nazareth Córdova González, dio la bienvenida a los jóvenes y expuso de que dicha jornada tendrá la duración de dos días, el primero la aplicación del instrumento vocacional y para el día de mañana la conferencia magistral y la presentación de los diferentes programas que se ofertarán, ello con el fin de que hagan una elección correcta de carrera.

Para el día de mañana se tiene programado a las 8:00 a.m. la conferencia “Tu vocación en Ciencias de la Salud”, a cargo de la doctora Carolina Martínez Ríos y a las 10:00 a.m. el Conversatorio con expertos del Área de Ciencias de la Salud.